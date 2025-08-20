Bilder des Tages vom 20.08.2025

Die Einsatzkräfte sichern das Gebiet eines Maisfeldes in Osiny, Ostpolen, auf das am 20. August 2025 ein Objekt fiel. Dabei handelte es sich nach Angaben der Regierung in Warschau um eine russische Drohne. Bild: Wojtek Jargilo/PAP/dpa

Der deutsche Radsport-Star Florian Lipowitz wird beim Einzelzeitfahren der Deutschland Tour, seinem ersten Rennauftritt nach dem dritten Gesamtrang bei der Tour de France, gefeiert. Bild: Federico Gambarini/dpa

Ein israelischer Panzer bewegt sich durch ein Gebiet nahe der Grenze zwischen Israel und Gaza, vom Süden Israels aus gesehen. Bild: Maya Levin/AP/dpa

Feuerwehrleute aus Deutschland helfen bei der Bekämpfung der Waldbrände in Spanien. Bild: Sven Käuler/dpa

Hoffentlich schwindelfrei: Ein Zapfenpflücker pflückt in einem Wald in Sachsen Zapfen einer Douglasie in rund 35 Metern Höhe. Aus den Zapfen werden Samen gewonnen. Bild: Jan Woitas/dpa

Fisch in bunten Dosen: Arbeiter im Bezirk Rangamati in Bangladesch tragen Metallfässer, die für den Transport von Fisch verwendet werden. Bild: Syed Mahabubul Kader/ZUMA Press Wire/dpa

Im Gleichschritt: Soldatinnen der chinesischen Volksbefreiungsarmee üben in Peking Marschieren. Am 3. September hält China eine große Militärparade anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg ab. Bild: Johannes Neudecker/dpa

Sail in Amsterdam: Oranger Rauch kündigt den Beginn der Parade von Großseglern vor der niederländischen Hauptstadt an. Bild: Peter Dejong/AP/dpa

Nordlichter, auch bekannt als Aurora Borealis, sind am frühen Morgen am Himmel über einem Zelt in der Nähe von Yellowknife in Kanada zu sehen. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Ein Mann ist vor den Flammen eines Brandes im spanischen Quiroga zu sehen. In Galicien gibt es derzeit gleich mehrere Brände, bei denen bisher zehntausende Hektar an Wald- und Vegetationsfläche verbrannt sind. Bild: Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa

Angler stehen neben dem Leuchtfeuer auf der Ostmole an der Hafeneinfahrt in Warnemünde. Bild: Jens Büttner/dpa

Kampf dem Müll: Ein Arbeiter sammelt Plastikmüll und andere Abfälle am San Juan-Fluss auf den Philippinen ein. Bild: Aaron Favila/AP/dpa

Lichter einer Party auf einem Schiff der Sächsischen Dampfschifffahrt Weiße Flotte sind am Abend vor der historischen Altstadtkulisse in Dresden an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakademie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper zu sehen. Bild: Robert Michael/dpa