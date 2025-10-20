Bilder des Tages vom 20.10.2025

Bilder des Tages
Herbstlicher Sonnenaufgang am Ammersee Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Tödlicher Unfall: Jumbo-Jet rutscht über Landebahn ins Meer Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Mitglieder der militanten Hamas-Gruppe graben nach den Leichen israelischer Geiseln inmitten zerstörter Gebäude im südlichen Gazastreifen. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Red Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden feiert auf dem Podium nach seinem Sieg beim Großen Preis der USA. Bild: Eric Gay/AP/dpa
Menschen versammeln sich vor einem Wahllokal in La Paz, um nach Schließung der Wahllokale auf die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Bolivien zu warten. Bild: Juan Karita/AP/dpa
Demonstranten halten ihre Handys mit Taschenlampen vor dem Brandenburger Tor in die Luft. Die Demonstration unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" bezieht sich auf eine Äußerung von Bundeskanzler Merz im Zusammenhang mit der Migrationspolitik. Bild: Annette Riedl/dpa
Dieses Bild zeigt die Krone der französischen Kaiserin Eugénie de Montijo, die in der Apollon-Galerie am 14. Januar 2020 im Louvre-Museum in Paris ausgestellt ist, nachdem die Galerie nach zehnmonatigen Renovierungsarbeiten wiedereröffnet wurde. Bei einem Einbruch in das berühmte Museum Louvre in Paris haben die Täter Schmuckstücke erbeutet, die über ihren Marktwert hinaus "einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert" haben. Bild: Stephane De Sakutin/AFP/dpa
