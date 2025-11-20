Bilder des Tages vom 20.11.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Brauchtum unter Polizeischutz: Polizisten sichern die Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Brauchtum unter Polizeischutz: Polizisten sichern die Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt. Bild: Matthias Bein/dpa
Schnee liegt auf Wegweisern am Kahlen Asten im Sauerland.
Schnee liegt auf Wegweisern am Kahlen Asten im Sauerland. Bild: Rene Traut/dpa
Apokalyptisch: Palästinenser inspizieren einen Tag nach einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in Gaza die Ruinen.
Apokalyptisch: Palästinenser inspizieren einen Tag nach einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in Gaza die Ruinen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
In der Jugend schon blau: Junge, Blaue Warane im Zoo im tschechischen Pilsen.
In der Jugend schon blau: Junge, Blaue Warane im Zoo im tschechischen Pilsen. Bild: Chaloupka Miroslav/CTK/dpa
Schneefall im Schwarzwald: Autofahrer auf der B28 bei Freudenstadt.
Schneefall im Schwarzwald: Autofahrer auf der B28 bei Freudenstadt. Bild: Silas Stein/dpa
Beaujolais Nouveau 2025: Winzer in Lyon und Beaujeu feiern offiziellen Verkaufsbeginn.
Beaujolais Nouveau 2025: Winzer in Lyon und Beaujeu feiern offiziellen Verkaufsbeginn. Bild: Jeff Pachoud/AFP/dpa
Winterwetter bei Bösingen: Fußgänger auf verschneitem Weg im Schwarzwald.
Winterwetter bei Bösingen: Fußgänger auf verschneitem Weg im Schwarzwald. Bild: Silas Stein/dpa
Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien.
Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Die Lichter der Straßen und Büros erleuchten die Innenstadt von Frankfurt am Main.
Die Lichter der Straßen und Büros erleuchten die Innenstadt von Frankfurt am Main. Bild: Boris Roessler/dpa
Ein kleines Boot überquert einen Fluss in der Nähe von Itacoa Miri in Brasilien.
Ein kleines Boot überquert einen Fluss in der Nähe von Itacoa Miri in Brasilien. Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Vertriebene Palästinenser drängen sich in Gaza Stadt vor einer von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Bäckerei, um Brotrationen zu erhalten.
Vertriebene Palästinenser drängen sich in Gaza Stadt vor einer von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Bäckerei, um Brotrationen zu erhalten. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Brauchtum unter Polizeischutz: Polizisten sichern die Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Brauchtum unter Polizeischutz: Polizisten sichern die Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt. Bild: Matthias Bein/dpa
Schnee liegt auf Wegweisern am Kahlen Asten im Sauerland.
Schnee liegt auf Wegweisern am Kahlen Asten im Sauerland. Bild: Rene Traut/dpa
Apokalyptisch: Palästinenser inspizieren einen Tag nach einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in Gaza die Ruinen.
Apokalyptisch: Palästinenser inspizieren einen Tag nach einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in Gaza die Ruinen. Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
In der Jugend schon blau: Junge, Blaue Warane im Zoo im tschechischen Pilsen.
In der Jugend schon blau: Junge, Blaue Warane im Zoo im tschechischen Pilsen. Bild: Chaloupka Miroslav/CTK/dpa
Schneefall im Schwarzwald: Autofahrer auf der B28 bei Freudenstadt.
Schneefall im Schwarzwald: Autofahrer auf der B28 bei Freudenstadt. Bild: Silas Stein/dpa
Beaujolais Nouveau 2025: Winzer in Lyon und Beaujeu feiern offiziellen Verkaufsbeginn.
Beaujolais Nouveau 2025: Winzer in Lyon und Beaujeu feiern offiziellen Verkaufsbeginn. Bild: Jeff Pachoud/AFP/dpa
Winterwetter bei Bösingen: Fußgänger auf verschneitem Weg im Schwarzwald.
Winterwetter bei Bösingen: Fußgänger auf verschneitem Weg im Schwarzwald. Bild: Silas Stein/dpa
Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien.
Ein Rentier steht auf der Straße bei Aviemore in Großbritannien. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Die Lichter der Straßen und Büros erleuchten die Innenstadt von Frankfurt am Main.
Die Lichter der Straßen und Büros erleuchten die Innenstadt von Frankfurt am Main. Bild: Boris Roessler/dpa
Ein kleines Boot überquert einen Fluss in der Nähe von Itacoa Miri in Brasilien.
Ein kleines Boot überquert einen Fluss in der Nähe von Itacoa Miri in Brasilien. Bild: Fernando Llano/AP/dpa
Vertriebene Palästinenser drängen sich in Gaza Stadt vor einer von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Bäckerei, um Brotrationen zu erhalten.
Vertriebene Palästinenser drängen sich in Gaza Stadt vor einer von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Bäckerei, um Brotrationen zu erhalten. Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 20.11.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:51 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 21.11.2025
 9 Bilder
Zwei junge Männer haben Spaß beim Eisbaden in Hamburg an der Alster.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
18.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 18.11.2025
 12 Bilder
Kronprinz von Saudi-Arabien bei Trump
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel