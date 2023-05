Bilder des Tages vom 21.05.2023

All eyes on Jennifer Lawrence: Die US-amerikanische Schauspielerin bei den 76. Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Frische Luft macht müde - ein Schaf gähnt in Hessen in der nachmittäglichen Sonne. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Trevi-Brunnen in Rom ist Ziel einer Protestaktion der Klimaaktivisten der "Letzten Generation" geworden - mit schwarzer Farbe färbten sie das Wasser der Touristenattraktion und werden nun von Polizisten aus dem Wasser gezogen. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Ein Mann tritt während des traditionellen Bullenrennens namens "karapan sapi" an. Das Rennen findet jedes Jahr statt, um Besucher in das indonesische Probolinggo anzulocken. Foto: Trisnadi/AP/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst schauen sich beim Besuch der entmilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea in den Baracken um. Foto: Michael Kappeler/dpa

Ein Mann joggt durch das Berliner Regierungsviertel. Am Sonntag werden sommerliche Temperaturen in Deutschland erwartet - bis zu 29 Grad sind möglich. Foto: Paul Zinken/dpa

Früh übt sich: Yiannis Tasopoulos wirft die Stimme seiner Mutter, Irene, in eine Wahlurne in Athen. In Griechenland haben am Morgen die Parlamentswahlen begonnen. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa