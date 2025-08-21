Bilder des Tages vom 21.08.2025

Ein Raubvogel flieht vor den Flammen während eines Waldbrandes in Anllarinos Del Sil, Asturien. Bild: Xuan Cueto/EUROPA PRESS/dpa

Yehoshua Ze'ev hält während des Schreibprozesses einer Thora-Rolle eine Gänsefeder. In einem Zeitraum von 18 Monaten entsteht in einem Pavillon vor dem Stadtmuseum Dresden unter Einblick der Öffentlichkeit eine Thora-Rolle. Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Bei der Computerspiele-Messe Gamescom in Köln wird auch wieder ordentlich geballert. Hier probiert ein Besucher das 3D-Action-Spiel "EVA" aus. Bild: Oliver Berg/dpa

"Wasserstraße": Die Landstraße 220 bei Böhringen im Landkreis Konstanz ist nach Starkregen überschwemmt und sieht aus wie ein Fließgewässer. Bild: Silas Stein/dpa

Ein antikes Artefakt wird im Hafen von Abu Qir in der Nähe von Alexandra vom Grund des Mittelmeers gehoben. Archäologen und Taucher haben an dem Ort Überreste von Sphinx-Statuen und Marmorfiguren aus der römisch-griechischen Epoche gefunden. Bild: Gehad Hamdy/dpa

Das rund drei Monate alte Elefantenbaby Kaja spielt zum ersten Mal in der Außenanlage des Elefantengeheges im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus. Dabei passen die erwachsenen Elefanten gut auf sie auf und lassen Kaja nicht aus den Augen. Bild: Boris Roessler/dpa

Es muss ja nicht immer die Tour de France sein: Radsport-Fan Didi Senft steht in seinem typisch teuflischen Outfit zum Start der Deutschland Tour vor dem Förderturm der Zeche Zollverein in Essen. Bild: Federico Gambarini/dpa

Auch in Australien scheint nicht immer die Sonne: Passanten in Sydney schützen sich mit Schirmen vor starkem Regen. Bild: Steve Markham/AAP/dpa

Außenminister Johann Wadephul scherzt bei seinem Besuch in Indonesien in einer Fachschule für Gesundheitsberufe mit Studentinnen. Bild: Soeren Stache/dpa

Mommy, eine fast 100 Jahre alte Galapagos-Schildkröte und Mutter von 16 Jungtieren in zwei Gelegen, streckt ihren Hals aus, während ein Mitarbeiter ihr Kinn in ihrem Gehege im Zoo von Philadelphia krault. Bild: Matt Rourke/AP/dpa

Ukrainische Soldaten der 44. Artilleriebrigade feuern eine Panzerhaubitze 2s22 Bohdana auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Region Saporischschja. Bild: Danylo Antoniuk/AP/dpa