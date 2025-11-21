Bilder des Tages vom 21.11.2025

Bilder des Tages
Zwei junge Männer haben Spaß beim Eisbaden in Hamburg an der Alster. Bild: Christian Charisius/dpa
Romantik pur bietet der Herbst in Tokio. Bild: Louise Delmotte/AP/dpa
Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Dichter Smog liegt über der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Bild: Deepak/ZUMA Press Wire/dpa
Reineke im Schnee: Ein Fuchs läuft über ein verschneites Feld in der Schweiz. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE/dpa
Helfer beseitigen Trümmer nach einem Erdbeben in Bangladesch. Bild: Abdul Goni/AP/dpa
Eine Albino-Babyschildkröte schlüpft im Amazonas-Reservat Abufari Bild: Edmar Barros/AP/dpa
Miss Mexiko Fatima Bosch gewinnt die Wahl zur Miss Universe 2025 in Thailand Bild: Sakchai Lalit/AP/dpa
Tänzerinnen und Tänzer spielen in den ersten Showacts der Premiere der Cirque du Soleil in „Alize“ im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Bild: Annette Riedl/dpa
Rettungskräfte arbeiten an einem Markt in der ukrainischen Stadt Saporischschja, der durch einen russischen Angriff zerstört wurde. Bild: Kateryna Klochko/AP/dpa
