Bilder des Tages vom 21.11.2025

Zwei junge Männer haben Spaß beim Eisbaden in Hamburg an der Alster. Bild: Christian Charisius/dpa

Romantik pur bietet der Herbst in Tokio. Bild: Louise Delmotte/AP/dpa

Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Dichter Smog liegt über der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Bild: Deepak/ZUMA Press Wire/dpa

Reineke im Schnee: Ein Fuchs läuft über ein verschneites Feld in der Schweiz. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE/dpa

Helfer beseitigen Trümmer nach einem Erdbeben in Bangladesch. Bild: Abdul Goni/AP/dpa

Eine Albino-Babyschildkröte schlüpft im Amazonas-Reservat Abufari Bild: Edmar Barros/AP/dpa

Miss Mexiko Fatima Bosch gewinnt die Wahl zur Miss Universe 2025 in Thailand Bild: Sakchai Lalit/AP/dpa

Tänzerinnen und Tänzer spielen in den ersten Showacts der Premiere der Cirque du Soleil in „Alize“ im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Bild: Annette Riedl/dpa