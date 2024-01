Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hatte sich Anfang Januar als Partei formiert. Die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht war in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali, zur Vorsitzenden gewählt worden. Das Bündnis will sich am Wochenende in Berlin zum ersten Parteitag treffen. Im „Freie-Presse“-Interview spricht die Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali über die Ampel, AfD und eigene Pläne.