Bilder des Tages vom 22.09.2025

Der Herbst ist da Bild: Jens Büttner/dpa

Wer hat sie erfunden? Duisburg beansprucht die Currywurst für sich Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Die erste Frau an der Spitze der Bahn Bild: Andreas Gora/dpa

Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk. Bild: John Locher/AP/dpa

Erika Kirk weint um ihren erschossenen Mann Charlie Kirk. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Gegen Amnestie: Brasilianer protestieren gegen eine Begnadigung Bolsonaros. Bild: Silvia Izquierdo/AP/dpa

Lob für Alcaraz: Der Weltranglistenerste verschafft dem Team Europa Luft mit seinem Sieg. Bild: Jeff Chiu/AP/dpa

Zurück in die Kindheit: Riesiger Lego-Wettbewerb zieht durch Paris. Bild: Guillaume Baptiste/AFP/dpa

Silbermedaille für Deutschland Bild: Stefan Lafrentz/dpa

Im Gespräch: US-Präsident Trump unterhält sich mit Elon Musk während der Trauerfeier für Kirk. Bild: Ross D. Franklin/AP/dpa

Vor der UN-Generaldebatte wollen weitere westliche Staaten einen palästinensischen Staat anerkennen. Bild: Christophe Ena/AP/dpa