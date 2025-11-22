Bilder des Tages vom 22.11.2025

Bilder des Tages
Weihnachtsbaum fürs Brandenburger Tor: Fichte per Kran auf LKW verladen in Sömmerda Bild: Tobias Junghannß/dpa
Blick ins Tal beim Weltcup-Slalom in Gurgl: Zenhäusern legt rasant vor Bild: Giovanni Maria Pizzato/AP/dpa
Auftakt in Südafrika: Merz beim G20-Gipfel angekommen Bild: Michael Kappeler/dpa
Eisweinlese startet: Helfer ernten gefrorene Silvaner-Trauben in Retzstadt Bild: Daniel Löb/dpa
Bremer Weihnachtsmänner fahren eine erste Runde mit der Weihnachtsbahn zum Rathaus. Bild: Kai Moorschlatt/dpa
Die Festung Ehrenbreitstein, hoch über dem Rhein bei Koblenz, erstrahlt im Lichterzauber vom "Christmas Garden". Bild: Thomas Frey/dpa
Besucher tanzen in der so genannten Wichtel Disco bei der Eröffnung der Weihnachtslichter-Attraktion Weihnachten im Tierpark Berlin. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Schauspielerin Sandra Hüller liest am bundesweiten Vorlesetag in Leipzig aus Kinderbüchern. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ein doppelter Regenbogen erscheint hinter Windturbinen unter Gewitterwolken in der Nähe von Cathedral City in Kalifornien. Bild: Jae C. Hong/AP/dpa
McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während eines Trainings vor dem dem Großen Preis von Las Vegas. Bild: John Locher/AP/dpa
Weihnachtsbaum fürs Brandenburger Tor: Fichte per Kran auf LKW verladen in Sömmerda Bild: Tobias Junghannß/dpa
Blick ins Tal beim Weltcup-Slalom in Gurgl: Zenhäusern legt rasant vor Bild: Giovanni Maria Pizzato/AP/dpa
Auftakt in Südafrika: Merz beim G20-Gipfel angekommen Bild: Michael Kappeler/dpa
Eisweinlese startet: Helfer ernten gefrorene Silvaner-Trauben in Retzstadt Bild: Daniel Löb/dpa
Bremer Weihnachtsmänner fahren eine erste Runde mit der Weihnachtsbahn zum Rathaus. Bild: Kai Moorschlatt/dpa
Die Festung Ehrenbreitstein, hoch über dem Rhein bei Koblenz, erstrahlt im Lichterzauber vom "Christmas Garden". Bild: Thomas Frey/dpa
Besucher tanzen in der so genannten Wichtel Disco bei der Eröffnung der Weihnachtslichter-Attraktion Weihnachten im Tierpark Berlin. Bild: Britta Pedersen/dpa
Die Schauspielerin Sandra Hüller liest am bundesweiten Vorlesetag in Leipzig aus Kinderbüchern. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ein doppelter Regenbogen erscheint hinter Windturbinen unter Gewitterwolken in der Nähe von Cathedral City in Kalifornien. Bild: Jae C. Hong/AP/dpa
McLaren-Pilot Lando Norris aus Großbritannien fährt während eines Trainings vor dem dem Großen Preis von Las Vegas. Bild: John Locher/AP/dpa