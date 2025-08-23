Bilder des Tages vom 23.08.2025

Bilder des Tages
Nur für Schwindelfreie: Hängebrücke auf dem Wanderweg zur Sciorahütte in der Schweiz Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Morgendlicher Spaziergang im Quedlinburger Brühlpark. Bild: Matthias Bein/dpa
Patrick Culek "Van Airhoven" aus Deutschland rockt das Finale der Luftgitarren-WM. Bild: Eeva Riihela/Lehtikuva/dpa
Kamp gegen die Flammen rund um die Uhr: Waldbrandbekämpfer in Spanien im Einsatz. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa
Wieder Feuerteufel am Werk ? Brand im Gleisbereich bei Wuppertal ruft Staatsschutz auf den Plan Bild: Thomas Banneyer/dpa
Barfuß übers Stoppelfeld. Bild: Jan-Philipp Strobel/dpa
Fußballwochenende bei "La Schiffer" und Familie. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Wiedersehen mit den Fans von Werder für Michael Zetterer. Bild: Arne Dedert/dpa
