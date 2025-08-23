Bilder des Tages vom 23.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nur für Schwindelfreie: Hängebrücke auf dem Wanderweg zur Sciorahütte in der Schweiz
Nur für Schwindelfreie: Hängebrücke auf dem Wanderweg zur Sciorahütte in der Schweiz Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Morgendlicher Spaziergang im Quedlinburger Brühlpark.
Morgendlicher Spaziergang im Quedlinburger Brühlpark. Bild: Matthias Bein/dpa
Patrick Culek "Van Airhoven" aus Deutschland rockt das Finale der Luftgitarren-WM.
Patrick Culek "Van Airhoven" aus Deutschland rockt das Finale der Luftgitarren-WM. Bild: Eeva Riihela/Lehtikuva/dpa
Kamp gegen die Flammen rund um die Uhr: Waldbrandbekämpfer in Spanien im Einsatz.
Kamp gegen die Flammen rund um die Uhr: Waldbrandbekämpfer in Spanien im Einsatz. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa
Wieder Feuerteufel am Werk ? Brand im Gleisbereich bei Wuppertal ruft Staatsschutz auf den Plan
Wieder Feuerteufel am Werk ? Brand im Gleisbereich bei Wuppertal ruft Staatsschutz auf den Plan Bild: Thomas Banneyer/dpa
Barfuß übers Stoppelfeld.
Barfuß übers Stoppelfeld. Bild: Jan-Philipp Strobel/dpa
Fußballwochenende bei "La Schiffer" und Familie.
Fußballwochenende bei "La Schiffer" und Familie. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Wiedersehen mit den Fans von Werder für Michael Zetterer.
Wiedersehen mit den Fans von Werder für Michael Zetterer. Bild: Arne Dedert/dpa
Nur für Schwindelfreie: Hängebrücke auf dem Wanderweg zur Sciorahütte in der Schweiz
Nur für Schwindelfreie: Hängebrücke auf dem Wanderweg zur Sciorahütte in der Schweiz Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Morgendlicher Spaziergang im Quedlinburger Brühlpark.
Morgendlicher Spaziergang im Quedlinburger Brühlpark. Bild: Matthias Bein/dpa
Patrick Culek "Van Airhoven" aus Deutschland rockt das Finale der Luftgitarren-WM.
Patrick Culek "Van Airhoven" aus Deutschland rockt das Finale der Luftgitarren-WM. Bild: Eeva Riihela/Lehtikuva/dpa
Kamp gegen die Flammen rund um die Uhr: Waldbrandbekämpfer in Spanien im Einsatz.
Kamp gegen die Flammen rund um die Uhr: Waldbrandbekämpfer in Spanien im Einsatz. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa
Wieder Feuerteufel am Werk ? Brand im Gleisbereich bei Wuppertal ruft Staatsschutz auf den Plan
Wieder Feuerteufel am Werk ? Brand im Gleisbereich bei Wuppertal ruft Staatsschutz auf den Plan Bild: Thomas Banneyer/dpa
Barfuß übers Stoppelfeld.
Barfuß übers Stoppelfeld. Bild: Jan-Philipp Strobel/dpa
Fußballwochenende bei "La Schiffer" und Familie.
Fußballwochenende bei "La Schiffer" und Familie. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Wiedersehen mit den Fans von Werder für Michael Zetterer.
Wiedersehen mit den Fans von Werder für Michael Zetterer. Bild: Arne Dedert/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 23.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
2 min.
Finne gewinnt Luftgitarren-WM in der Heimat
Heimsieg: Erstmals seit 25 Jahren gewinnt ein Finne die Luftgitarren-Weltmeisterschaft.
Ein Gitarren-Wettbewerb ganz ohne Musikinstrumente? Was unmöglich klingt, ist im finnischen Oulo seit Jahrzehnten Realität. Denn dort findet einmal im Jahr die Luftgitarren-WM statt.
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
19.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 19.08.2025
 13 Bilder
Der Abgrund rückt näher: Im englischen Thorpeness schreitet die Küstenerosion immer weiter voran. Dem fast 100 Jahre alten Haus droht deshalb der Abriss.
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
12:46 Uhr
4 min.
Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
Sind Apples Armbandgeräte tatsächlich CO-2-neutral hergestellt?
Apple hat mehrere Smartwatches als erste "CO2-neutrale" Produkte angepriesen. Das ist irreführend, befindet ein deutsches Gericht und untersagt die Werbung mit dem angeblichen Klimaschutz.
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel