Während eines schweren Gewitters in der Sommermonsunzeit zucken Dutzende Blitze über der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Bild: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/dpa

Markus Söder ist beim Parteitag der CSU in München mit einem persönlichen Rekordergebnis als Vorsitzender der Christsozialen bestätigt worden. Bild: Peter Kneffel/dpa

Der bei einem Brand vor fast zwei Monaten schwer beschädigte Autofrachter "Fremantle Highway" ist nach zwei Tagen Fahrt vom Groninger Eemshaven in Rotterdam angekommen, wo das Schiff inspiziert und repariert werden soll. Bild: Marco Hoope/ANP/dpa

Menschen besuchen ein Schwimmbad an einem Hochhausdach in São Paulo. In der brasilianischen Metropole herrschen für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen. Bild: Allison Sales/dpa