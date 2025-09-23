Bilder des Tages vom 23.09.2025

Bilder des Tages
Ein Rettungsschwimmer benutzt ein Fernglas, während er am Strand von Palma auf Mallorca patrouilliert. Bild: Clara Margais/dpa
Europas Rory McIlroy aus Nordirland wirft Bälle in die Luft während einer Übungsrunde für das Ryder Cup Golfturnier in Farmingdale. Bild: Matt Slocum/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump spricht bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Bild: Richard Drew/AP/dpa
Taifun "Ragasa" verhindert, dass die Fischer in der südchinesischen Provinz Guangdong aufs Meer fahren. Auch diese Boote bleiben im sicheren Hafen. Bild: Deng Hua/Xinhua/dpa
Es geht um die Wurst. Ein Jurymitglied nimmt an der traditionellen Wurstprüfung auf dem Oktoberfest teil. Bild: Peter Kneffel/dpa
Bitte mal Führerschein und Fahrzeugschein zeigen. Ein Polizeiboot der Wasserschutzpolizei Duisburg liegt bei der Kontrolle von Binnenschiffen seitlich an einem Tankschiff auf dem Rhein. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Roter Teppich für alle! Kirsti geht auf einem roten Teppich auf einer Treppe am Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Bäume im Nebel: Dichte Nebelschwaden ziehen bei Sonnenaufgang durch die Leinemasch in der Region Hannover. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Zweistaatenlösung im Nahen Osten: Die Bundesregierung will dem Kurs europäischer Partner zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Ballon d'Or 2025 für Barcelonas Bonmatí. Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Ballon d'Or 2025 für PSGs Ousmane Dembélé. Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Leuchten für Gaza: Menschen fordern das Ende des Krieges im Nahen Osten. Bild: Andrea Alfano/LaPresse via ZUMA Press/dpa
