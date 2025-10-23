Bilder des Tages vom 23.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Frau schaut an der Okertalsperre im Harz im Sturm fliegenden Blättern hinterher, die sie zuvor zur Belustigung ihres Sohnes in die Luft geworfen hatte.
Eine Frau schaut an der Okertalsperre im Harz im Sturm fliegenden Blättern hinterher, die sie zuvor zur Belustigung ihres Sohnes in die Luft geworfen hatte. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Herbstzauber im Harz: Farbenpracht wie im Indian Summer
Herbstzauber im Harz: Farbenpracht wie im Indian Summer Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Gemeinsame Sicherheit: Pistorius und Healey auf der Royal Airbase in Lossiemouth
Gemeinsame Sicherheit: Pistorius und Healey auf der Royal Airbase in Lossiemouth Bild: Kay Nietfeld/dpa
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil äußert sich bei einer Pressekonferenz zur Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung im Bundesfinanzministerium. (Wischeffekt durch Mitziehen)
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil äußert sich bei einer Pressekonferenz zur Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung im Bundesfinanzministerium. (Wischeffekt durch Mitziehen) Bild: Christoph Soeder/dpa
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels. Bild: Soeren Stache/dpa
Herzliche Begrüßung von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am runden Tisch auf dem EU-Gipfel.
Herzliche Begrüßung von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am runden Tisch auf dem EU-Gipfel. Bild: Yves Herman/Pool Reuters via AP/dpa
Protestaktion im Froschkostüm vor ICE-Gebäude in Portland
Protestaktion im Froschkostüm vor ICE-Gebäude in Portland Bild: Jenny Kane/AP/dpa
Die Preisträger Miroslav Nemec (l-r), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl stehen bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards "Blauer Panther" in der BMW Welt in München auf der Bühne.
Die Preisträger Miroslav Nemec (l-r), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl stehen bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards "Blauer Panther" in der BMW Welt in München auf der Bühne. Bild: Felix Hörhager/dpa
Ein Mann schaut auf sein Telefon in der Nähe von roten Zierkugeln am Taikoo Li Sanlitun Einkaufszentrum in Peking.
Ein Mann schaut auf sein Telefon in der Nähe von roten Zierkugeln am Taikoo Li Sanlitun Einkaufszentrum in Peking. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Ausgaben des neuen Asterix-Band Nummer 41 mit dem Titel "Lusitanien" werden in einer Logistikhalle in Köln konfektioniert und in Displays für den Einzelhandel verpackt.
Ausgaben des neuen Asterix-Band Nummer 41 mit dem Titel "Lusitanien" werden in einer Logistikhalle in Köln konfektioniert und in Displays für den Einzelhandel verpackt. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Eine Frau schaut an der Okertalsperre im Harz im Sturm fliegenden Blättern hinterher, die sie zuvor zur Belustigung ihres Sohnes in die Luft geworfen hatte.
Eine Frau schaut an der Okertalsperre im Harz im Sturm fliegenden Blättern hinterher, die sie zuvor zur Belustigung ihres Sohnes in die Luft geworfen hatte. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Herbstzauber im Harz: Farbenpracht wie im Indian Summer
Herbstzauber im Harz: Farbenpracht wie im Indian Summer Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Gemeinsame Sicherheit: Pistorius und Healey auf der Royal Airbase in Lossiemouth
Gemeinsame Sicherheit: Pistorius und Healey auf der Royal Airbase in Lossiemouth Bild: Kay Nietfeld/dpa
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil äußert sich bei einer Pressekonferenz zur Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung im Bundesfinanzministerium. (Wischeffekt durch Mitziehen)
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil äußert sich bei einer Pressekonferenz zur Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung im Bundesfinanzministerium. (Wischeffekt durch Mitziehen) Bild: Christoph Soeder/dpa
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels. Bild: Soeren Stache/dpa
Herzliche Begrüßung von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am runden Tisch auf dem EU-Gipfel.
Herzliche Begrüßung von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen am runden Tisch auf dem EU-Gipfel. Bild: Yves Herman/Pool Reuters via AP/dpa
Protestaktion im Froschkostüm vor ICE-Gebäude in Portland
Protestaktion im Froschkostüm vor ICE-Gebäude in Portland Bild: Jenny Kane/AP/dpa
Die Preisträger Miroslav Nemec (l-r), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl stehen bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards "Blauer Panther" in der BMW Welt in München auf der Bühne.
Die Preisträger Miroslav Nemec (l-r), Otto Waalkes und Udo Wachtveitl stehen bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards "Blauer Panther" in der BMW Welt in München auf der Bühne. Bild: Felix Hörhager/dpa
Ein Mann schaut auf sein Telefon in der Nähe von roten Zierkugeln am Taikoo Li Sanlitun Einkaufszentrum in Peking.
Ein Mann schaut auf sein Telefon in der Nähe von roten Zierkugeln am Taikoo Li Sanlitun Einkaufszentrum in Peking. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Ausgaben des neuen Asterix-Band Nummer 41 mit dem Titel "Lusitanien" werden in einer Logistikhalle in Köln konfektioniert und in Displays für den Einzelhandel verpackt.
Ausgaben des neuen Asterix-Band Nummer 41 mit dem Titel "Lusitanien" werden in einer Logistikhalle in Köln konfektioniert und in Displays für den Einzelhandel verpackt. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 23.10.2025
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
21.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 21.10.2025
 11 Bilder
Waldbesetzung gegen Kiesabbau
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
18.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 18.10.2025
 11 Bilder
Harzer Luchstrail: Beim Hundeschlittenrennen im Harz geht es zur Sache.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
Mehr Artikel