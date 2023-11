Hitzewelle im Frühling in Australien: Flammen lodern während eines Vegetationsbrandes nördlich von Perth. Dutzende Einwohner wurden evakuiert - mindestens 10 Häuser wurden durch das Lauffeuer zerstört. Bild: DFES/Dept.Fire and Emergency Services. WA/AP/dpa

Nach der Explosion eines Autos an einem Grenzübergang zwischen den USA und Kanada wurde der Kontrollpunkt gesperrt. Bild: Carlos Osorio/The Canadian Press/AP/dpa

Eine Luftaufnahme zeigt zahlreiche Krater, die der Beschuss eines Feldes an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk hinterlassen hat. Bild: Alex Babenko/AP/dpa