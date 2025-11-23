Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Max Verstappen siegt in Las Vegas – der Weltmeister jubelt erneut
Max Verstappen siegt in Las Vegas – der Weltmeister jubelt erneut Bild: Eric Gay/AP/dpa
Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien.
Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien. Bild: Andre Penner/AP/dpa
Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin.
Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil.
Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil. Bild: Clara Margais/dpa
Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg.
Ein Helfer erntet die gefrorenen Weintrauben in Ballrechten-Dottingen in Baden-Württemberg. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 23.11.2025
14.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 14.11.2025
Die Bundespolizei kontrolliert am Hauptbahnhof in Hamburg.
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
15.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 15.11.2025
UN-Klimakonferenz COP30
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
