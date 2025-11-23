Bilder des Tages vom 23.11.2025

Max Verstappen siegt in Las Vegas – der Weltmeister jubelt erneut Bild: Eric Gay/AP/dpa

Andre Correa do Lago (M), Präsident der COP30, sitzt neben Mitarbeitern der UN, während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 i Brasilien. Bild: Andre Penner/AP/dpa

Alexander Zverev in Aktion beim Davis Cup in Turin. Bild: Luca Bruno/AP/dpa

Menschen nehmen an der Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Palma auf Mallorca teil. Bild: Clara Margais/dpa