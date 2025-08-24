Bilder des Tages vom 24.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Flammen des Pickett-Feuers umzingeln einen Feuerwehrmann in Kalifornien.
Flammen des Pickett-Feuers umzingeln einen Feuerwehrmann in Kalifornien. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Orangefarbenes Morgenlicht über den Wäldern des Schwarzwalds.
Orangefarbenes Morgenlicht über den Wäldern des Schwarzwalds. Bild: Silas Stein/dpa
Löschen wie die Großen: Junge Feuerwehrleute in Kanada
Löschen wie die Großen: Junge Feuerwehrleute in Kanada Bild: Liang Sen/XinHua/dpa
Rasen so lange die Sonne scheint... Moritz Mitzel aus Aachen startet bei der World Solar Challenge in einem solarbetriebenen Gefährt.
Rasen so lange die Sonne scheint... Moritz Mitzel aus Aachen startet bei der World Solar Challenge in einem solarbetriebenen Gefährt. Bild: Lloyd Jones/AAP/dpa
Thomas Müller kickt wieder mit den Whitecaps.
Thomas Müller kickt wieder mit den Whitecaps. Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa
Fliegt sie oder fliegt sie nicht ? Riesen-Rakete Starship von SpaceX vor dem Start in Texas
Fliegt sie oder fliegt sie nicht ? Riesen-Rakete Starship von SpaceX vor dem Start in Texas Bild: Eric Gay/AP/dpa
Der letzte Schliff für den Elefantengott Ganesha vor dem Ganesh Chaturthi-Fest
Der letzte Schliff für den Elefantengott Ganesha vor dem Ganesh Chaturthi-Fest Bild: Md Rafayat Haque Khan/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa
Wenn die Heidekönigin 2024 ihr Amt übergibt wird auch mal eine Träne verdrückt.
Wenn die Heidekönigin 2024 ihr Amt übergibt wird auch mal eine Träne verdrückt. Bild: Philipp Schulze/dpa
Toni sagt Adieu.
Toni sagt Adieu. Bild: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa
Notting Hill Carnival 2025
Notting Hill Carnival 2025 Bild: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa
Flammen des Pickett-Feuers umzingeln einen Feuerwehrmann in Kalifornien.
Flammen des Pickett-Feuers umzingeln einen Feuerwehrmann in Kalifornien. Bild: Noah Berger/AP/dpa
Orangefarbenes Morgenlicht über den Wäldern des Schwarzwalds.
Orangefarbenes Morgenlicht über den Wäldern des Schwarzwalds. Bild: Silas Stein/dpa
Löschen wie die Großen: Junge Feuerwehrleute in Kanada
Löschen wie die Großen: Junge Feuerwehrleute in Kanada Bild: Liang Sen/XinHua/dpa
Rasen so lange die Sonne scheint... Moritz Mitzel aus Aachen startet bei der World Solar Challenge in einem solarbetriebenen Gefährt.
Rasen so lange die Sonne scheint... Moritz Mitzel aus Aachen startet bei der World Solar Challenge in einem solarbetriebenen Gefährt. Bild: Lloyd Jones/AAP/dpa
Thomas Müller kickt wieder mit den Whitecaps.
Thomas Müller kickt wieder mit den Whitecaps. Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa
Fliegt sie oder fliegt sie nicht ? Riesen-Rakete Starship von SpaceX vor dem Start in Texas
Fliegt sie oder fliegt sie nicht ? Riesen-Rakete Starship von SpaceX vor dem Start in Texas Bild: Eric Gay/AP/dpa
Der letzte Schliff für den Elefantengott Ganesha vor dem Ganesh Chaturthi-Fest
Der letzte Schliff für den Elefantengott Ganesha vor dem Ganesh Chaturthi-Fest Bild: Md Rafayat Haque Khan/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa
Wenn die Heidekönigin 2024 ihr Amt übergibt wird auch mal eine Träne verdrückt.
Wenn die Heidekönigin 2024 ihr Amt übergibt wird auch mal eine Träne verdrückt. Bild: Philipp Schulze/dpa
Toni sagt Adieu.
Toni sagt Adieu. Bild: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa
Notting Hill Carnival 2025
Notting Hill Carnival 2025 Bild: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 24.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:08 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 27.08.2025
 12 Bilder
An den Hängen des Vulkans Ätna auf Sizilien fließen Lavaströme.
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
14.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 14.08.2025
 12 Bilder
Freut sich auf neue Herausforderungen: Der neue Spieler der Vancouver Whitecaps, Thomas Müller, lacht während einer Pressekonferenz.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
Mehr Artikel