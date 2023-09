Für diesen Ausblick lohnt sich frühes Aufstehen am Wochenende: Die Morgensonne taucht den Nebel, der über Oberschwaben liegt, in Rottöne. Bild: Thomas Warnack/dpa

Eine Sonnenblume hat sich der aufgehenden Sonne zugewandt und erlebt das Farbspektakel am Himmel aus erster Reihe: Bei einstelligen Temperaturen hat sich der Himmel in Rottönen gefärbt. Bild: Thomas Warnack/dpa

Starke Winde, hohe Temperaturen und trockenes Wetter fachen Waldbrände in Brasilien an. In der ökologischen Station Aguas Emendadas, nordöstlich von Brasilia, versucht dieser Feuerwehrmann, dagegen anzukämpfen. Bild: Eraldo Peres/AP

Warum sollte es zu Wasser anders als an Land sein? Auch hier sind beliebte Straßen dicht befahren. Und so müssen diese Frachtschiffe auf ihre Durchfahrt durch den Panamakanal warten. Bild: Arnulfo Franco/AP/dpa

Eine Frau pflückt Teeblätter in einem Teegarten in Sylhet in Bangladesch. Bild: Zabed Hasnain Chowdhury/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa