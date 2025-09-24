Bilder des Tages vom 24.09.2025

Eine Frau versucht, nach dem Super-Taifun Ragasa in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong einen Regenschirm im Wind zu öffnen. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa

Auftritt der "colles de castellers" (Menschenpyramiden-Gruppe) während des traditionellen Festes von La Merce in Barcelona. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa

Ordentlich für Stimmung sorgen diese weiblichen Fans bei der Rad-WM in Ruanda. Bild: Jerome Delay/AP/dpa

Feuer und Flamme: Spanische Feuerwehrleute demonstrieren für besseren Arbeitsbedingungen. In Spanien gab es in den letzten Wochen verheerende Waldbrände, bei denen mindestens ein Feuerwehrmann ums Leben kam. Bild: Claudia Alba/EUROPA PRESS/dpa

Wird Moldau vor die Hunde gehen? Ein Teilnehmer trägt bei der Kundgebung einer russlandfreundlichen Gruppierung in Chisinau einen Hund. Am 28. September wird in Moldau ein neues Parlament gewählt. Die proeuropäische Präsidentin warnt vor einer Einmischung Russlands. Bild: Vadim Ghirda/AP/dpa

Einsatzkräfte sichern im niedersächsischen Gyhum Spuren am Tatort, nachdem ein 34-Jähriger dort seine Lebenspartnerin getötet haben soll. Bild: Sina Schuldt/dpa

Taifun "Ragasa" sorgt auch in Hongkong für schwere Schäden. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa

Der Weg ist weg. In Bangkok ist eine Straße eingestürzt und dieser Pickup steht deshalb plötzlich an einem Abgrund. Bild: Sakchai Lalit/AP/dpa

Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Die Polizei räumt eine Straßensperre, die von Demonstranten errichtet wurde, die gegen die Kürzung der Treibstoffsubventionen durch Präsident Noboa in Ecuador protestieren. Bild: Dolores Ochoa/AP/dpa