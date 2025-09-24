Bilder des Tages vom 24.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Frau versucht, nach dem Super-Taifun Ragasa in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong einen Regenschirm im Wind zu öffnen.
Eine Frau versucht, nach dem Super-Taifun Ragasa in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong einen Regenschirm im Wind zu öffnen. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Auftritt der "colles de castellers" (Menschenpyramiden-Gruppe) während des traditionellen Festes von La Merce in Barcelona.
Auftritt der "colles de castellers" (Menschenpyramiden-Gruppe) während des traditionellen Festes von La Merce in Barcelona. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa
Ordentlich für Stimmung sorgen diese weiblichen Fans bei der Rad-WM in Ruanda.
Ordentlich für Stimmung sorgen diese weiblichen Fans bei der Rad-WM in Ruanda. Bild: Jerome Delay/AP/dpa
Feuer und Flamme: Spanische Feuerwehrleute demonstrieren für besseren Arbeitsbedingungen. In Spanien gab es in den letzten Wochen verheerende Waldbrände, bei denen mindestens ein Feuerwehrmann ums Leben kam.
Feuer und Flamme: Spanische Feuerwehrleute demonstrieren für besseren Arbeitsbedingungen. In Spanien gab es in den letzten Wochen verheerende Waldbrände, bei denen mindestens ein Feuerwehrmann ums Leben kam. Bild: Claudia Alba/EUROPA PRESS/dpa
Wird Moldau vor die Hunde gehen? Ein Teilnehmer trägt bei der Kundgebung einer russlandfreundlichen Gruppierung in Chisinau einen Hund. Am 28. September wird in Moldau ein neues Parlament gewählt. Die proeuropäische Präsidentin warnt vor einer Einmischung Russlands.
Wird Moldau vor die Hunde gehen? Ein Teilnehmer trägt bei der Kundgebung einer russlandfreundlichen Gruppierung in Chisinau einen Hund. Am 28. September wird in Moldau ein neues Parlament gewählt. Die proeuropäische Präsidentin warnt vor einer Einmischung Russlands. Bild: Vadim Ghirda/AP/dpa
Einsatzkräfte sichern im niedersächsischen Gyhum Spuren am Tatort, nachdem ein 34-Jähriger dort seine Lebenspartnerin getötet haben soll.
Einsatzkräfte sichern im niedersächsischen Gyhum Spuren am Tatort, nachdem ein 34-Jähriger dort seine Lebenspartnerin getötet haben soll. Bild: Sina Schuldt/dpa
Taifun "Ragasa" sorgt auch in Hongkong für schwere Schäden.
Taifun "Ragasa" sorgt auch in Hongkong für schwere Schäden. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Der Weg ist weg. In Bangkok ist eine Straße eingestürzt und dieser Pickup steht deshalb plötzlich an einem Abgrund.
Der Weg ist weg. In Bangkok ist eine Straße eingestürzt und dieser Pickup steht deshalb plötzlich an einem Abgrund. Bild: Sakchai Lalit/AP/dpa
Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza.
Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Die Polizei räumt eine Straßensperre, die von Demonstranten errichtet wurde, die gegen die Kürzung der Treibstoffsubventionen durch Präsident Noboa in Ecuador protestieren.
Die Polizei räumt eine Straßensperre, die von Demonstranten errichtet wurde, die gegen die Kürzung der Treibstoffsubventionen durch Präsident Noboa in Ecuador protestieren. Bild: Dolores Ochoa/AP/dpa
Ein Protestkunstwerk auf der National Mall in der Nähe des Kapitols in Washington stellt US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein dar.
Ein Protestkunstwerk auf der National Mall in der Nähe des Kapitols in Washington stellt US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein dar. Bild: J. Scott Applewhite/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 24.09.2025

