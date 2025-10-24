Bilder des Tages vom 24.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Prinz Charles empfängt ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf Schloss Windsor.
Prinz Charles empfängt ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf Schloss Windsor. Bild: Aaron Chown/Pool PA/AP/dpa
Klützer Winkel: Historische Dampflok 99 3001 unterwegs auf der Kaffeebrenner-Strecke
Klützer Winkel: Historische Dampflok 99 3001 unterwegs auf der Kaffeebrenner-Strecke Bild: Jens Büttner/dpa
Irland wählt in Dublin: Präsident Higgins stimmt zur Nachfolge ab
Irland wählt in Dublin: Präsident Higgins stimmt zur Nachfolge ab Bild: Niall Carson/PA Wire/dpa
Überschwemmungen – Kinder trotzen den Fluten in West-Java
Überschwemmungen – Kinder trotzen den Fluten in West-Java Bild: Dimas Rachmatsyah/ZUMA Press Wire/dpa
Krasnogorsk bei Moskau: Drohnenangriff beschädigt Wohnhaus
Krasnogorsk bei Moskau: Drohnenangriff beschädigt Wohnhaus Bild: Pavel Bednyakov/AP/dpa
Wintereinbruch auf dem Feldberg: Schnee, Nebel und Wind in Baden-Württemberg
Wintereinbruch auf dem Feldberg: Schnee, Nebel und Wind in Baden-Württemberg Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Sprung-Finale in Indonesien: Deutsche Hoffnung Karina Schönmaier bei der Turn-WM
Sprung-Finale in Indonesien: Deutsche Hoffnung Karina Schönmaier bei der Turn-WM Bild: Dita Alangkara/AP/dpa
Das Wasser der Nordsee drückt bei Sturm auf den Fährhafen Dagebüll.
Das Wasser der Nordsee drückt bei Sturm auf den Fährhafen Dagebüll. Bild: Bodo Marks/dpa
Im Bierkonig wird auf der Saisonabschlussparty zum Ende des Sommers 2025 gefeiert
Im Bierkonig wird auf der Saisonabschlussparty zum Ende des Sommers 2025 gefeiert Bild: Clara Margais/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz (l) umarmt Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, während eines Essens im Rahmen des Euro-Gipfels.
Bundeskanzler Friedrich Merz (l) umarmt Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, während eines Essens im Rahmen des Euro-Gipfels. Bild: Francois Walschaerts/Pool AP/AP/dpa
Ein Bagger während der Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses. Hier soll ein neuer Ballsaal gebaut werden.
Ein Bagger während der Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses. Hier soll ein neuer Ballsaal gebaut werden. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Freiburgs Vincenzo Grifo jubelt über seinen Treffer zum 2:0 beim Europa-League-Spiel.
Freiburgs Vincenzo Grifo jubelt über seinen Treffer zum 2:0 beim Europa-League-Spiel. Bild: Harry Langer/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 24.10.2025

26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
25.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 25.10.2025
 14 Bilder
US-Präsident Trump auf dem Weg nach Asien
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
18.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 18.10.2025
 11 Bilder
Harzer Luchstrail: Beim Hundeschlittenrennen im Harz geht es zur Sache.
Mehr Artikel