Bilder des Tages vom 24.11.2025

Bundespräsident Steinmeier legt den Schraubenzieher an
Bundespräsident Steinmeier legt den Schraubenzieher an Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Friedrich Merz beim EU-Afrika-Gipfel
Friedrich Merz beim EU-Afrika-Gipfel Bild: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa
Kampagnenstart "Stopp! Gewalt gegen Frauen" in Sachsen-Anhalt
Kampagnenstart "Stopp! Gewalt gegen Frauen" in Sachsen-Anhalt Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Raureif bedeckt eine Hagebutte in Brandenburg.
Raureif bedeckt eine Hagebutte in Brandenburg. Bild: Patrick Pleul/dpa
Schnee liegt auf dem für blinde Besucher gefertigten Tastmodell der Bremer Altstadt.
Schnee liegt auf dem für blinde Besucher gefertigten Tastmodell der Bremer Altstadt. Bild: Sina Schuldt/dpa
Autos fahren auf einer schneebedeckten Straße in Hamburg.
Autos fahren auf einer schneebedeckten Straße in Hamburg. Bild: Bodo Marks/dpa
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
22.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 22.11.2025
 13 Bilder
Kanzler Merz und Brasiliens Präsident Lula umarmen sich beim G20-Gipfel.
23.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 23.11.2025
 12 Bilder
Lange Schatten im Schnee - Wintersportler an der Rodelpiste am Wurmberg im Harz
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
