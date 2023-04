Bilder des Tages vom 25.04.2023

Die junge Eisbärin Nana verlässt in Kürze den Zoo Hannover und zieht zu einer Gruppe von gleichaltrigen weiblichen Artgenossen. Mutter Milana habe ihrer Tochter deutlich zu verstehen gegeben, dass es Zeit sei, "auf eigenen Pfoten" zu stehen, teilte der Zoo mit. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Unzählige Schattierungen von Grün sind an den Bäumen und Feldern am Stadtrand von Köln zu sehen. Foto: Henning Kaiser/dpa

Zwei Küken einer Kanadagans an einer Pfütze am Frankfurter Mainufer. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Im mexikanischen Pazifikhafen Manzanillo haben Ermittler 8,6 Tonnen Methamphetamin beschlagnahmt. Das Rauschgift war in 11.520 Tequila-Flaschen versteckt worden. Die Schmuggelware sei bei der Kontrolle eines Containers mit Drogenspürhunden in insgesamt 960 Kisten mit Tequila-Flaschen entdeckt worden. Foto: -/Marine von Mexiko/dpa

Die Seattle Kraken mit dem deutschen Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer haben ihre Chance auf den Einzug in die nächste Playoff-Runde in der nordamerikanischen Profiliga NHL gewahrt - auch wenn Grubauers Mannschaftskollege Adam Larsson dabei zuweilen etwas die Bodenhaftung verlor. Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa

Ein Tambourmajor führt seine Marschkapelle bei der Parade zum Anzac Day in Sydney an. Gedacht wird der Soldaten aus Australien und Neuseeland, die in den Weltkriegen gemeinsam mit Großbritannien kämpften. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa