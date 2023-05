Bilder des Tages vom 25.05.2023

Rückkehrerappell auf dem Fliegerhorst Wunstorf: Die Soldaten sind nach rund zwei Monaten aus dem Erdbebengebiet in der Türkei zurückgekehrt. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

In Italien bejubelt man die Spieler von Inter Mailand für den Sieg im Pokalendspiel. Aber natürlich nicht irgendwie, sondern mit Feuerwerk und farbigen Rauchkörpern. Das sieht nach einer gelungenen Feier aus! Foto: Andrew Medichini/AP/dpa

"Müde bin ich, geh zur Ruh", denkt sich die Sonne scheinbar und geht hinter den Sendeanlagen auf dem Großen Feldberg unter. Und so legt sich die Nacht über Deutschland. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ein mächtiger Taifun fegte über das US-Territorium Guam hinweg und überzog die Pazifikinsel mit starken Winden und heftigem Regen, riss Bäume, Mauern und Stromleitungen um und verursachte eine gewaltige Sturmflut. Hier liegen umgestürzte Äste in einem Viertel in Yona. Foto: Adam Brown/U.S. Coast Guard via AP/dpa