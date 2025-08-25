Bilder des Tages vom 25.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine große Rauchwolke ist bei einem Brand in Hamburg über der Stadt zu sehen.
Eine große Rauchwolke ist bei einem Brand in Hamburg über der Stadt zu sehen. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Ein Student wirft einen Stein auf ein Polizeifahrzeug bei gewalttätigen Protesten gegen üppigen Zulagen für Parlamentsmitglieder in Indonesien.
Ein Student wirft einen Stein auf ein Polizeifahrzeug bei gewalttätigen Protesten gegen üppigen Zulagen für Parlamentsmitglieder in Indonesien. Bild: Achmad Ibrahim/AP/dpa
Kater "Pumpkin" wird von seinem "Frauchen" im nidersächschen Laatzen auf einem Rucksack spazieren getragen. Die sonst im Haus gehaltene Katze kann so ein bisschen Frischluft schnuppern.
Kater "Pumpkin" wird von seinem "Frauchen" im nidersächschen Laatzen auf einem Rucksack spazieren getragen. Die sonst im Haus gehaltene Katze kann so ein bisschen Frischluft schnuppern. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Tänzerinnen und Tänzer feiern beim Karneval von Notting Hill in London.
Tänzerinnen und Tänzer feiern beim Karneval von Notting Hill in London. Bild: Yui Mok/PA Wire/dpa
Äpfel liegen nach einem Unfall auf einer abgesperrten Straße in Reutlingen.
Äpfel liegen nach einem Unfall auf einer abgesperrten Straße in Reutlingen. Bild: Marijan Murat/dpa
Antrittsbesuch in der Ukraine: Lars Klingbeil
Antrittsbesuch in der Ukraine: Lars Klingbeil Bild: Kay Nietfeld/dpa
Fruchtiger Sonnenaufgang
Fruchtiger Sonnenaufgang Bild: Daniel Vogl/dpa
Menschen nehmen am Color Run in Jūrmala teil.Der 5 km lange Lauf findet im Kauguri-Park statt, wo die Teilnehmer mit Farbpulver und Schaum beworfen werden.
Menschen nehmen am Color Run in Jūrmala teil.Der 5 km lange Lauf findet im Kauguri-Park statt, wo die Teilnehmer mit Farbpulver und Schaum beworfen werden. Bild: Edijs Palens/XinHua/dpa
Ein "Caixer" zäumt sein Pferd inmitten einer jubelnden Menge während des traditionellen "Jaleo" bei dem Sant Bartomeu Fest in Spanien.
Ein "Caixer" zäumt sein Pferd inmitten einer jubelnden Menge während des traditionellen "Jaleo" bei dem Sant Bartomeu Fest in Spanien. Bild: Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/dpa
Darja Varfolomeev aus Deutschland turnt mit einem Band bei der WM in Brasilien.
Darja Varfolomeev aus Deutschland turnt mit einem Band bei der WM in Brasilien. Bild: Bruna Prado/AP/dpa
Eine große Rauchwolke ist bei einem Brand in Hamburg über der Stadt zu sehen.
Eine große Rauchwolke ist bei einem Brand in Hamburg über der Stadt zu sehen. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Ein Student wirft einen Stein auf ein Polizeifahrzeug bei gewalttätigen Protesten gegen üppigen Zulagen für Parlamentsmitglieder in Indonesien.
Ein Student wirft einen Stein auf ein Polizeifahrzeug bei gewalttätigen Protesten gegen üppigen Zulagen für Parlamentsmitglieder in Indonesien. Bild: Achmad Ibrahim/AP/dpa
Kater "Pumpkin" wird von seinem "Frauchen" im nidersächschen Laatzen auf einem Rucksack spazieren getragen. Die sonst im Haus gehaltene Katze kann so ein bisschen Frischluft schnuppern.
Kater "Pumpkin" wird von seinem "Frauchen" im nidersächschen Laatzen auf einem Rucksack spazieren getragen. Die sonst im Haus gehaltene Katze kann so ein bisschen Frischluft schnuppern. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Tänzerinnen und Tänzer feiern beim Karneval von Notting Hill in London.
Tänzerinnen und Tänzer feiern beim Karneval von Notting Hill in London. Bild: Yui Mok/PA Wire/dpa
Äpfel liegen nach einem Unfall auf einer abgesperrten Straße in Reutlingen.
Äpfel liegen nach einem Unfall auf einer abgesperrten Straße in Reutlingen. Bild: Marijan Murat/dpa
Antrittsbesuch in der Ukraine: Lars Klingbeil
Antrittsbesuch in der Ukraine: Lars Klingbeil Bild: Kay Nietfeld/dpa
Fruchtiger Sonnenaufgang
Fruchtiger Sonnenaufgang Bild: Daniel Vogl/dpa
Menschen nehmen am Color Run in Jūrmala teil.Der 5 km lange Lauf findet im Kauguri-Park statt, wo die Teilnehmer mit Farbpulver und Schaum beworfen werden.
Menschen nehmen am Color Run in Jūrmala teil.Der 5 km lange Lauf findet im Kauguri-Park statt, wo die Teilnehmer mit Farbpulver und Schaum beworfen werden. Bild: Edijs Palens/XinHua/dpa
Ein "Caixer" zäumt sein Pferd inmitten einer jubelnden Menge während des traditionellen "Jaleo" bei dem Sant Bartomeu Fest in Spanien.
Ein "Caixer" zäumt sein Pferd inmitten einer jubelnden Menge während des traditionellen "Jaleo" bei dem Sant Bartomeu Fest in Spanien. Bild: Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/dpa
Darja Varfolomeev aus Deutschland turnt mit einem Band bei der WM in Brasilien.
Darja Varfolomeev aus Deutschland turnt mit einem Band bei der WM in Brasilien. Bild: Bruna Prado/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 25.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
12:03 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 28.08.2025
 10 Bilder
Die U-Boot-Jagdfregatte "Bayern" liegt vor einer Übungsfahrt auf der Ostsee am Kai im Marinearsenal.
26.08.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 13 Bilder
Menschen wagen im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh trotz schwerer Überschwemmungen den Weg über eine Brücke, um den Fluss Beas zu überqueren.
Mehr Artikel