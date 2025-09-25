Bilder des Tages vom 25.09.2025

Bilder des Tages
Jens Spahn (CDU, M), CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, kommt mit Mathias Miersch (r), SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, und Alexander Hoffmann, CSU-Landesgruppenvorsitzender im Bundestag, zum Statement nach der namentlichen Abstimmung von Richtern und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Bild: Michael Kappeler/dpa
Oliver Pocher besucht kurz vor dem zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers das israelische Grenzgebiet zum Gazastreifen. Bild: Yotam Ronen/dpa
Schuhwerk als Blickfang: Ein Model trägt eine Kreation aus der Moschino-Damenkollektion Frühjahr-Sommer 2026, die in Mailand präsentiert wird. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
König Willem-Alexander (l) zu Gast in Münster – Begegnung mit Steinmeier am Schloss Wilkinghege. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fünf Jahre Haft für Sarkozy: Urteil in Libyen-Prozess in Paris Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Die Firma Helsing präsentiert im bayerischen Tussenhausen dieses Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird. Bild: Peter Kneffel/dpa
Bundeswehrsoldaten sind bei der Großübung "Red Storm Bravo“ mit dem Aufbau eines Checkpoints im Hamburger Hafen beschäftigt. Bild: Bodo Marks/dpa
Es wird Regen geben! Jugendliche halten Schirme bei Regenwetter in Dresden. Bild: Robert Michael/dpa
Für Bäume einfach umwerfend: Taifun "Ragasa" hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Bei der Nato-Übung "Neptun Strike 25" in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht. Bild: Federico Gambarini/dpa
Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg. Bild: Patrick Pleul/dpa
Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben. Bild: Matilde Campodonico/AP/dpa
Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League. Bild: Tom Weller/dpa
Jens Spahn (CDU, M), CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, kommt mit Mathias Miersch (r), SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, und Alexander Hoffmann, CSU-Landesgruppenvorsitzender im Bundestag, zum Statement nach der namentlichen Abstimmung von Richtern und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Bild: Michael Kappeler/dpa
Oliver Pocher besucht kurz vor dem zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers das israelische Grenzgebiet zum Gazastreifen. Bild: Yotam Ronen/dpa
Schuhwerk als Blickfang: Ein Model trägt eine Kreation aus der Moschino-Damenkollektion Frühjahr-Sommer 2026, die in Mailand präsentiert wird. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
König Willem-Alexander (l) zu Gast in Münster – Begegnung mit Steinmeier am Schloss Wilkinghege. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fünf Jahre Haft für Sarkozy: Urteil in Libyen-Prozess in Paris Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Die Firma Helsing präsentiert im bayerischen Tussenhausen dieses Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird. Bild: Peter Kneffel/dpa
Bundeswehrsoldaten sind bei der Großübung "Red Storm Bravo“ mit dem Aufbau eines Checkpoints im Hamburger Hafen beschäftigt. Bild: Bodo Marks/dpa
Es wird Regen geben! Jugendliche halten Schirme bei Regenwetter in Dresden. Bild: Robert Michael/dpa
Für Bäume einfach umwerfend: Taifun "Ragasa" hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Bei der Nato-Übung "Neptun Strike 25" in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht. Bild: Federico Gambarini/dpa
Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg. Bild: Patrick Pleul/dpa
Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben. Bild: Matilde Campodonico/AP/dpa
Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League. Bild: Tom Weller/dpa