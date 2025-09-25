Bilder des Tages vom 25.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jens Spahn (CDU, M), CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, kommt mit Mathias Miersch (r), SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, und Alexander Hoffmann, CSU-Landesgruppenvorsitzender im Bundestag, zum Statement nach der namentlichen Abstimmung von Richtern und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht (BVerfG).
Jens Spahn (CDU, M), CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, kommt mit Mathias Miersch (r), SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, und Alexander Hoffmann, CSU-Landesgruppenvorsitzender im Bundestag, zum Statement nach der namentlichen Abstimmung von Richtern und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Bild: Michael Kappeler/dpa
Oliver Pocher besucht kurz vor dem zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers das israelische Grenzgebiet zum Gazastreifen.
Oliver Pocher besucht kurz vor dem zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers das israelische Grenzgebiet zum Gazastreifen. Bild: Yotam Ronen/dpa
Schuhwerk als Blickfang: Ein Model trägt eine Kreation aus der Moschino-Damenkollektion Frühjahr-Sommer 2026, die in Mailand präsentiert wird.
Schuhwerk als Blickfang: Ein Model trägt eine Kreation aus der Moschino-Damenkollektion Frühjahr-Sommer 2026, die in Mailand präsentiert wird. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa
König Willem-Alexander (l) zu Gast in Münster – Begegnung mit Steinmeier am Schloss Wilkinghege.
König Willem-Alexander (l) zu Gast in Münster – Begegnung mit Steinmeier am Schloss Wilkinghege. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fünf Jahre Haft für Sarkozy: Urteil in Libyen-Prozess in Paris
Fünf Jahre Haft für Sarkozy: Urteil in Libyen-Prozess in Paris Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Die Firma Helsing präsentiert im bayerischen Tussenhausen dieses Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird.
Die Firma Helsing präsentiert im bayerischen Tussenhausen dieses Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird. Bild: Peter Kneffel/dpa
Bundeswehrsoldaten sind bei der Großübung "Red Storm Bravo“ mit dem Aufbau eines Checkpoints im Hamburger Hafen beschäftigt.
Bundeswehrsoldaten sind bei der Großübung "Red Storm Bravo“ mit dem Aufbau eines Checkpoints im Hamburger Hafen beschäftigt. Bild: Bodo Marks/dpa
Es wird Regen geben! Jugendliche halten Schirme bei Regenwetter in Dresden.
Es wird Regen geben! Jugendliche halten Schirme bei Regenwetter in Dresden. Bild: Robert Michael/dpa
Für Bäume einfach umwerfend: Taifun "Ragasa" hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt.
Für Bäume einfach umwerfend: Taifun "Ragasa" hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Bei der Nato-Übung "Neptun Strike 25" in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht.
Bei der Nato-Übung "Neptun Strike 25" in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht. Bild: Federico Gambarini/dpa
Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg.
Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg. Bild: Patrick Pleul/dpa
Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben.
Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben. Bild: Matilde Campodonico/AP/dpa
Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League.
Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League. Bild: Tom Weller/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 25.09.2025

