Bilder des Tages vom 25.09.2025

Jens Spahn (CDU, M), CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, kommt mit Mathias Miersch (r), SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, und Alexander Hoffmann, CSU-Landesgruppenvorsitzender im Bundestag, zum Statement nach der namentlichen Abstimmung von Richtern und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Bild: Michael Kappeler/dpa

Oliver Pocher besucht kurz vor dem zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers das israelische Grenzgebiet zum Gazastreifen. Bild: Yotam Ronen/dpa

Schuhwerk als Blickfang: Ein Model trägt eine Kreation aus der Moschino-Damenkollektion Frühjahr-Sommer 2026, die in Mailand präsentiert wird. Bild: Antonio Calanni/AP/dpa

König Willem-Alexander (l) zu Gast in Münster – Begegnung mit Steinmeier am Schloss Wilkinghege. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Fünf Jahre Haft für Sarkozy: Urteil in Libyen-Prozess in Paris Bild: Christophe Ena/AP/dpa

Die Firma Helsing präsentiert im bayerischen Tussenhausen dieses Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird. Bild: Peter Kneffel/dpa

Bundeswehrsoldaten sind bei der Großübung "Red Storm Bravo“ mit dem Aufbau eines Checkpoints im Hamburger Hafen beschäftigt. Bild: Bodo Marks/dpa

Es wird Regen geben! Jugendliche halten Schirme bei Regenwetter in Dresden. Bild: Robert Michael/dpa

Für Bäume einfach umwerfend: Taifun "Ragasa" hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Bei der Nato-Übung "Neptun Strike 25" in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht. Bild: Federico Gambarini/dpa

Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg. Bild: Patrick Pleul/dpa

Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben. Bild: Matilde Campodonico/AP/dpa