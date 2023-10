Nach einem Luftangriff auf Gaza-Stadt scheint die Sonne durch das staubige und zerstörte Gebiet. Bild: Mohammed Abu Elsebah/dpa

Ein mit 8601 Diamanten besetzter Abguss eines menschlichen Schädels ist im MUCA - Museum of Urban and Contemporary Art in der Ausstellung "Damien Hirst - The Weight of Things" in München ausgestellt. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Frau nimmt in Tel Aviv an einer Demonstration von Angehörigen der von der Hamas entführten Deutschen teil. Vor der deutschen Botschaft fordern die Demonstranten die Freilassung der Entführten. Bild: Ilia Yefimovich/dpa

Der Künstler Gunter Demnig verlegt vor dem Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg den siebentausendsten Stolperstein der Stadt. Dieser erinnert an Harald Seligmann, der von 1925 bis 1938 Nachtportier in dem Luxushotel war. Er wurde im Konzentrationslager Neuengamme ermordet. Bild: Christian Charisius/dpa

Die Wälder im Oberharz bei Stiege präsentieren sich heute von ihrer besten Seite. Sie strahlen in gelb und orange. Bild: Matthias Bein/dpa

Zwei Frauen stehen im Musikpavillon auf dem Schlossplatz in Stuttgart, während im Hintergrund die Jubiläumssäule mit der Concordia-Statue und das Riesenrad zu sehen sind. Bild: Marijan Murat/dpa

Palästinenser durchsuchen Gebäude, die bei israelischen Luftangriffen zerstört wurden. Bild: Mohammed Talatene/dpa

Polizisten filmen und salutieren Papst Franziskus bei seiner Ankunft zur wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz im Vatikan. Bild: Gregorio Borgia/AP /dpa

Der Hurrikan "Otis" nähert sich der mexikanischen Pazifikküste nahe Acapulco. Bild: -/NOAA/dpa

Blick auf den Fernsehturm am frühen Morgen: In Berlin bricht ein neuer Tag an. Bild: Joerg Carstensen/dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht während einer Pause seines Prozesses wegen Wirtschaftsbetrugs vor dem New York Supreme Court zu den Medien. Bild: Stefan Jeremiah/AP/dpa

Nach der Kollision mit einem anderen Frachter auf der Nordsee vor Helgoland wird das Frachtschiff "Polesie" in der Nacht von zwei Schleppern an den Kai der Seebäderbrücke in Cuxhaven gezogen. Bild: Jonas Walzberg/dpa

Bewohner einer Flussufergemeinde tragen Lebensmittel und Trinkwasserbehälter durch das brasilianische Amazonasgebiet Manaquiri. Aufgrund einer anhaltenden Dürre gibt es eine staatlich organisierte humanitäre Hilfsaktion. Bild: Edmar Barros/AP/dpa

Die Hunde Daisy (l) und Maggie flitzen nach dem ersten Schneefall der Saison über ein Feld nahe Cremona in der kanadischen Provinz Alberta. Bild: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP/dpa