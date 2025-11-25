Bilder des Tages vom 25.11.2025

Bilder des Tages
Die Truthähne "Waddle" und "Gobble", die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten "begnadigt" werden, stehen in ihrem Hotelzimmer. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Das Raumschiff "Shenzhou 22" hebt ab. Bild: Li Minggang/XinHua/dpa
Niedliche Schneemänner in Kanada. Bild: Jeff Mcintosh/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff. Bild: Dan Bashakov/AP/dpa
Die Truthähne "Waddle" und "Gobble", die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten "begnadigt" werden, stehen in ihrem Hotelzimmer. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Das Raumschiff "Shenzhou 22" hebt ab. Bild: Li Minggang/XinHua/dpa
Niedliche Schneemänner in Kanada. Bild: Jeff Mcintosh/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff. Bild: Dan Bashakov/AP/dpa