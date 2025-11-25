Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Truthähne "Waddle" und "Gobble", die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten "begnadigt" werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Die Truthähne "Waddle" und "Gobble", die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten "begnadigt" werden, stehen in ihrem Hotelzimmer. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Das Raumschiff "Shenzhou 22" hebt ab.
Das Raumschiff "Shenzhou 22" hebt ab. Bild: Li Minggang/XinHua/dpa
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Niedliche Schneemänner in Kanada. Bild: Jeff Mcintosh/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff. Bild: Dan Bashakov/AP/dpa
Die Truthähne "Waddle" und "Gobble", die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten "begnadigt" werden, stehen in ihrem Hotelzimmer.
Die Truthähne "Waddle" und "Gobble", die vor Thanksgiving symbolisch vom US-Präsidenten "begnadigt" werden, stehen in ihrem Hotelzimmer. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Das Raumschiff "Shenzhou 22" hebt ab.
Das Raumschiff "Shenzhou 22" hebt ab. Bild: Li Minggang/XinHua/dpa
Niedliche Schneemänner in Kanada.
Niedliche Schneemänner in Kanada. Bild: Jeff Mcintosh/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff.
Rettungskräfte löschen in Kiew ein Feuer nach einem russischen Angriff. Bild: Dan Bashakov/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 25.11.2025
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
09:09 Uhr
1 min.
Einbruch auf Firmengelände
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild)
Ein Betrieb in Radibor wird Ziel eines Einbruchs: Zwei teure Fahrzeuge verschwinden spurlos.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
14.11.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 14.11.2025
 12 Bilder
Die Bundespolizei kontrolliert am Hauptbahnhof in Hamburg.
06:04 Uhr
2 min.
Nach Schrott-Vorfall: China schickt neues Raumschiff ins All
China hat früher als geplant die "Shenzhou 22" ins All geschickt.
Eine Kollision mit Weltraumschrott brachte Chinas Raumfahrtprogramm durcheinander. Die Missionsleitung entschied sich für ein riskantes Manöver. Einige Fragen zu dem Vorfall bleiben offen.
Mehr Artikel