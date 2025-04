Bilder des Tages vom 26.03.2025

Dieses Kleinflugzeug musste auf dem zugefrorenen Tustumena-See am Rande eines Gletschers in Alaska notgelandet werden und sank langsam ein. Der Pilot und seine beiden Kinder konnten nach rund zwölf Stunden auf dem Eis gefunden und danach leicht verletzt gerettet werden. Bild: -/Alaska National Guard via AP/dpa