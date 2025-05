Bilder des Tages vom 26.05.2025

US-Präsident Donald Trump zeigt seine Faust beim Umsteigen auf der Joint Base Andrews in Maryland von der Air Force One in den Hubschrauber mit dem Rufzeichen Marine One. Die EU bekommt Aufschub bei den angekündigten neuen Zölle, Iran bekommt ein Lob nach der jüngsten Verhandlungsrunde im Streit um das iranische Atomprogramm und über den russischen Präsidenten Putin schreibt er auf seiner Plattform Truth Social: "Er ist absolut verrückt geworden! Er tötet unnötigerweise eine Menge Menschen, und ich spreche nicht nur von Soldaten". Bild: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa