Bilder des Tages vom 26.06.2023

Der Leuchtturm von Kap Arkona auf der Insel Rügen sendet sein Licht auf die Ostsee. Am Himmel ziehen Wolken heran. Foto: Stefan Sauer/dpa

Die kanadische Tennisspielerin Bianca Andreescu zeigt beim WTA-Turnier in Bad Homburg ihr Können. Foto: Joaquim Ferreira/dpa

Bundesumweltministerin Steffi Lemke besucht das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin und begutachtet einen Stör, der in Müggelsee-Wasser schwimmt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Die erste offizielle Hitzewelle in diesem Jahr bringt Spanien ordentlich zum Schwitzen - ein Tourist kühlt sich an einem Brunnen in Sevilla ab. Foto: Eduardo Briones/EUROPA PRESS/dpa