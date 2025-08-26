Bilder des Tages vom 26.08.2025

Menschen wagen im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh trotz schwerer Überschwemmungen den Weg über eine Brücke, um den Fluss Beas zu überqueren. Bild: Aqil Khan/AP/dpa

Ein Demonstrant trommelt bei einer Straßenblockade in Israel für die sofortige Freilassung aller von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln und das Ende des Krieges im Gazastreifen. Bild: Ilia Yefimovich/dpa

Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin. Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Anhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo. Bild: Eranga Jayawardena/AP/dpa

In Reih und Glied: Menschen genießen das Meer am Avlaki-Strand etwa 42 Kilometer östlich von Athen. Bild: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Großvater und Enkel bauen Eiffelturm im Elsass nach. Bild: Hannes P. Albert/dpa

Ein Lichtschweif ist in der Nacht in Denkendorf (Bayern) am Himmel zu sehen. Bild: Klein/vifogra/dpa

EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix. Bild: Ross D. Franklin/AP/dpa

Israelische Demonstranten blockieren mit brennenden Reifen die Hauptverkehrsstraße in Zentralisrael. Bild: Ilia Yefimovich/dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren. Bild: Annegret Hilse/Reuters Pool/dpa

Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten. Bild: Hau Dinh/AP/dpa

Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs. Bild: Clara Margais/dpa