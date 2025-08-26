Bilder des Tages vom 26.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Menschen wagen im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh trotz schwerer Überschwemmungen den Weg über eine Brücke, um den Fluss Beas zu überqueren.
Menschen wagen im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh trotz schwerer Überschwemmungen den Weg über eine Brücke, um den Fluss Beas zu überqueren. Bild: Aqil Khan/AP/dpa
Ein Demonstrant trommelt bei einer Straßenblockade in Israel für die sofortige Freilassung aller von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln und das Ende des Krieges im Gazastreifen.
Ein Demonstrant trommelt bei einer Straßenblockade in Israel für die sofortige Freilassung aller von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln und das Ende des Krieges im Gazastreifen. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin. Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Anhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo.
Anhänger des verhafteten ehemaligen Präsidenten Ranil Wickremesinghe demonstrieren in Colombo. Bild: Eranga Jayawardena/AP/dpa
In Reih und Glied: Menschen genießen das Meer am Avlaki-Strand etwa 42 Kilometer östlich von Athen.
In Reih und Glied: Menschen genießen das Meer am Avlaki-Strand etwa 42 Kilometer östlich von Athen. Bild: Thanassis Stavrakis/AP/dpa
Großvater und Enkel bauen Eiffelturm im Elsass nach.
Großvater und Enkel bauen Eiffelturm im Elsass nach. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Ein Lichtschweif ist in der Nacht in Denkendorf (Bayern) am Himmel zu sehen.
Ein Lichtschweif ist in der Nacht in Denkendorf (Bayern) am Himmel zu sehen. Bild: Klein/vifogra/dpa
EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix.
EIn gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix. Bild: Ross D. Franklin/AP/dpa
Israelische Demonstranten blockieren mit brennenden Reifen die Hauptverkehrsstraße in Zentralisrael.
Israelische Demonstranten blockieren mit brennenden Reifen die Hauptverkehrsstraße in Zentralisrael. Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) empfängt den kanadischen Premierminister Mark Carney vor dem Kanzleramt mit militärischen Ehren. Bild: Annegret Hilse/Reuters Pool/dpa
Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten.
Ein Mann hängt Fahnenketten auf, um die Feierlichkeiten zum vietnamesischen Nationalfeiertag vorzubereiten. Bild: Hau Dinh/AP/dpa
Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs.
Ein Mann und eine Frau spazieren in der Nähe des Strandes Es Cargol in Santanyi auf Mallorca während des Sonnenuntergangs. Bild: Clara Margais/dpa
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei einen Brand in einem Industriegebiet im Hamburger Hafen zu löschen. Bild: Bodo Marks/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 26.08.2025

