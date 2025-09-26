Bilder des Tages vom 26.09.2025

Ein Mann hält in einem mit Öllampen geschmückten Kostüm in der fünften Nacht von Navratri, dem Fest der neun Nächte, das Aarti-Ritual ab. Bild: Ajit Solanki/AP/dpa

Drohnen im Visier: Bei der Bundeswehrübung "Red Storm Bravo" in Hamburg zeigt ein Soldat eine Waffe zur Drohnenabwehr. Bild: Marcus Golejewski/dpa

Trauben der Sorte Traminer werden bei der Weinlese in Sachsen geerntet. Bild: Robert Michael/dpa

Ein Hubschrauber der südkoreanischen Marine wirft während einer Übung vor der südkoreanischen Küste bei Busan einen Torpedo ab. Bild: Ahn Young-joon/AP/dpa

Düstere Kulisse: Dunkle Wolken ziehen über das Schweriner Schloss. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa

Aktivisten besetzen einen Kohlebagger im Tagebau Hambach. Sie fürchten, dass der Konzern RWE einen Teil vom Hambacher Forst für einen Yachthafen roden lässt. Bild: Henning Kaiser/dpa

Es wird nicht nur gefeiert: Am Rande des Oktoberfestes wird am Jahrestag an das rechtsextreme Attentat auf das Oktoberfest vor 45 Jahren erinnert. Bei dem Bombenanschlag wurden damals 13 Menschen getötet und über 200 verletzt. Bild: Felix Hörhager/dpa

Grüner Rauch: Französische Bauern demonstrieren vor dem Schloss von Versailles gegen das geplante Handelsabkommen zwischen der EU den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten. Bild: Michel Euler/AP/dpa

Nach einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Daaden in Rheinland-Pfalz ist das Gebäude komplett eingestürzt. Mehrere Personen wurden verletzt. Bild: Thomas Frey/dpa

Spieler des VfB Stuttgart jubeln über den Treffer zum 1:0 gegen Celta Vigo in der Europa League. Bild: Bernd Weißbrod/dpa