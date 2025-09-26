Bilder des Tages vom 26.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Mann hält in einem mit Öllampen geschmückten Kostüm in der fünften Nacht von Navratri, dem Fest der neun Nächte, das Aarti-Ritual ab.
Ein Mann hält in einem mit Öllampen geschmückten Kostüm in der fünften Nacht von Navratri, dem Fest der neun Nächte, das Aarti-Ritual ab. Bild: Ajit Solanki/AP/dpa
Drohnen im Visier: Bei der Bundeswehrübung "Red Storm Bravo" in Hamburg zeigt ein Soldat eine Waffe zur Drohnenabwehr.
Drohnen im Visier: Bei der Bundeswehrübung "Red Storm Bravo" in Hamburg zeigt ein Soldat eine Waffe zur Drohnenabwehr. Bild: Marcus Golejewski/dpa
Trauben der Sorte Traminer werden bei der Weinlese in Sachsen geerntet.
Trauben der Sorte Traminer werden bei der Weinlese in Sachsen geerntet. Bild: Robert Michael/dpa
Ein Hubschrauber der südkoreanischen Marine wirft während einer Übung vor der südkoreanischen Küste bei Busan einen Torpedo ab.
Ein Hubschrauber der südkoreanischen Marine wirft während einer Übung vor der südkoreanischen Küste bei Busan einen Torpedo ab. Bild: Ahn Young-joon/AP/dpa
Düstere Kulisse: Dunkle Wolken ziehen über das Schweriner Schloss.
Düstere Kulisse: Dunkle Wolken ziehen über das Schweriner Schloss. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Aktivisten besetzen einen Kohlebagger im Tagebau Hambach. Sie fürchten, dass der Konzern RWE einen Teil vom Hambacher Forst für einen Yachthafen roden lässt.
Aktivisten besetzen einen Kohlebagger im Tagebau Hambach. Sie fürchten, dass der Konzern RWE einen Teil vom Hambacher Forst für einen Yachthafen roden lässt. Bild: Henning Kaiser/dpa
Es wird nicht nur gefeiert: Am Rande des Oktoberfestes wird am Jahrestag an das rechtsextreme Attentat auf das Oktoberfest vor 45 Jahren erinnert. Bei dem Bombenanschlag wurden damals 13 Menschen getötet und über 200 verletzt.
Es wird nicht nur gefeiert: Am Rande des Oktoberfestes wird am Jahrestag an das rechtsextreme Attentat auf das Oktoberfest vor 45 Jahren erinnert. Bei dem Bombenanschlag wurden damals 13 Menschen getötet und über 200 verletzt. Bild: Felix Hörhager/dpa
Grüner Rauch: Französische Bauern demonstrieren vor dem Schloss von Versailles gegen das geplante Handelsabkommen zwischen der EU den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten.
Grüner Rauch: Französische Bauern demonstrieren vor dem Schloss von Versailles gegen das geplante Handelsabkommen zwischen der EU den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten. Bild: Michel Euler/AP/dpa
Nach einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Daaden in Rheinland-Pfalz ist das Gebäude komplett eingestürzt. Mehrere Personen wurden verletzt.
Nach einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Daaden in Rheinland-Pfalz ist das Gebäude komplett eingestürzt. Mehrere Personen wurden verletzt. Bild: Thomas Frey/dpa
Spieler des VfB Stuttgart jubeln über den Treffer zum 1:0 gegen Celta Vigo in der Europa League.
Spieler des VfB Stuttgart jubeln über den Treffer zum 1:0 gegen Celta Vigo in der Europa League. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Pro-iranische Hisbollah-Anhänger auf kleinen Booten paradieren in der Nähe des libanesischen Taubenfelsens während einer Veranstaltung zum ersten Jahrestag der Tötung von Parteichef Hassan Nasrallah.
Pro-iranische Hisbollah-Anhänger auf kleinen Booten paradieren in der Nähe des libanesischen Taubenfelsens während einer Veranstaltung zum ersten Jahrestag der Tötung von Parteichef Hassan Nasrallah. Bild: Marwan Naamani/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 26.09.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
