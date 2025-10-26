Bilder des Tages vom 26.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Halloween-Atmosphäre in München: Bavaria Filmstadt verwandelt sich zur Spooky Tour
Halloween-Atmosphäre in München: Bavaria Filmstadt verwandelt sich zur Spooky Tour Bild: Felix Hörhager/dpa
Auch auf den Bergen bei Bad Hindelang liegt Schnee.
Auch auf den Bergen bei Bad Hindelang liegt Schnee. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Sölden: Marco Odermatt dominiert den Riesenslalom-Auftakt der Herren
Sölden: Marco Odermatt dominiert den Riesenslalom-Auftakt der Herren Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Läufer überqueren die Alte Brücke, im Hintergrund ist die Skyline zu sehen. Der Frankfurt-Marathon ist der älteste City-Marathon Deutschlands.
Läufer überqueren die Alte Brücke, im Hintergrund ist die Skyline zu sehen. Der Frankfurt-Marathon ist der älteste City-Marathon Deutschlands. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Menschen beobachten die Arbeit der Feuerwehr in einem zerstörten Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff.
Menschen beobachten die Arbeit der Feuerwehr in einem zerstörten Wohnhaus nach einem russischen Drohnenangriff. Bild: Dan Bashakov/AP/dpa
Der Winter kommt: Wanderer sind auf dem verschneiten Brocken unterwegs und genießen die Winterlandschaft.
Der Winter kommt: Wanderer sind auf dem verschneiten Brocken unterwegs und genießen die Winterlandschaft. Bild: Matthias Bein/dpa
Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Eine Woche nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es zwei Festnahmen gegeben.
Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Eine Woche nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es zwei Festnahmen gegeben. Bild: Thomas Padilla/AP/dpa
Spaziergänger gehen im Sonnenschein an einem frisch bestellten Feld in Baden-Württemberg vorbei.
Spaziergänger gehen im Sonnenschein an einem frisch bestellten Feld in Baden-Württemberg vorbei. Bild: Thomas Warnack/dpa
Vogelgrippe in Brandenburg: Enten, die in einer von Geflügelpest befallenen Anlage getötet wurden, werden in einen Transportbehälter gekippt.
Vogelgrippe in Brandenburg: Enten, die in einer von Geflügelpest befallenen Anlage getötet wurden, werden in einen Transportbehälter gekippt. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Hinter dem Dorf Dietelhofen hat sich am Morgen ein Regenbogen gebildet.
Hinter dem Dorf Dietelhofen hat sich am Morgen ein Regenbogen gebildet. Bild: Thomas Warnack/dpa
Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.
Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit. Bild: Sakchai Lalit/AP/dpa
Menschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee.
Menschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee. Bild: Brynn Anderson/AP/dpa
Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest.
Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest. Bild: Andreea Alexandru/AP/dpa
Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-
Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump- Bild: Hasnoor Hussain/Pool Reuters/AP/dpa
Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.
Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern. Bild: Michael Matthey/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 26.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
