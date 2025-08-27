Bilder des Tages vom 27.08.2025

Bilder des Tages
An den Hängen des Vulkans Ätna auf Sizilien fließen Lavaströme. Bild: Salvatore Allegra/AP/dpa
"La Tomatina" - Tomatenschlacht in Spanien. Bild: Jorge Gil/EUROPA PRESS/dpa
Soldaten des Wachbataillon stehen anlässlich der Akkreditierung von Botschaftern vor Schloss Bellevue. Bild: Christoph Soeder/dpa
Ein Flugzeug wirft Löschmittel auf das Garnet Fire in Kalifornien ab. Bild: Ethan Swope/AP/dpa
Swift und Kelsey verlobt - Die Union Station in Kansas City ist in Orange und Mint für die Sängerin Taylor Swift und in Rot und Gold für den Kansas City Chiefs Tight End Travis Kelce beleuchtet. Bild: Charlie Riedel/AP/dpa
Schweigeminute für den in Völklingen getöteten Polizisten. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Eurofighter Typhoon der deutschen Luftwaffe fliegt während einer militärischen und akrobatischen Flugshow in der Nähe des Heldenkreuzes auf dem Caraiman-Gipfel in Rumänien. Bild: Vadim Ghirda/AP/dpa
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder steht an der Schiffsglocke während einer Reise nach Helgoland. Bild: Frank Molter/dpa
Die Sonne geht hinter Gebäuden unter, die bei israelischen Boden- und Luftangriffen im Gazastreifen zerstört wurden, gesehen vom Süden Israels aus. Bild: Maya Levin/AP/dpa
Blick am Abend in Dresden durch die Brückenbögen der Albertbrücke auf die historische Altstadtkulisse an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakedmie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper. Bild: Robert Michael/dpa
Bewaffnete Nationalgardisten aus West Virginia patrouillieren am Korean War Veterans Memorial in Washington. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Lorenz Assignon vom VfB Stuttgart jubelt nach seinem Elfmeter im Elfmeterschießen gegen die Eintracht Braunschweig. Bild: Swen Pförtner/dpa
An den Hängen des Vulkans Ätna auf Sizilien fließen Lavaströme. Bild: Salvatore Allegra/AP/dpa
"La Tomatina" - Tomatenschlacht in Spanien. Bild: Jorge Gil/EUROPA PRESS/dpa
Soldaten des Wachbataillon stehen anlässlich der Akkreditierung von Botschaftern vor Schloss Bellevue. Bild: Christoph Soeder/dpa
Ein Flugzeug wirft Löschmittel auf das Garnet Fire in Kalifornien ab. Bild: Ethan Swope/AP/dpa
Swift und Kelsey verlobt - Die Union Station in Kansas City ist in Orange und Mint für die Sängerin Taylor Swift und in Rot und Gold für den Kansas City Chiefs Tight End Travis Kelce beleuchtet. Bild: Charlie Riedel/AP/dpa
Schweigeminute für den in Völklingen getöteten Polizisten. Bild: Marcus Brandt/dpa
Ein Eurofighter Typhoon der deutschen Luftwaffe fliegt während einer militärischen und akrobatischen Flugshow in der Nähe des Heldenkreuzes auf dem Caraiman-Gipfel in Rumänien. Bild: Vadim Ghirda/AP/dpa
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder steht an der Schiffsglocke während einer Reise nach Helgoland. Bild: Frank Molter/dpa
Die Sonne geht hinter Gebäuden unter, die bei israelischen Boden- und Luftangriffen im Gazastreifen zerstört wurden, gesehen vom Süden Israels aus. Bild: Maya Levin/AP/dpa
Blick am Abend in Dresden durch die Brückenbögen der Albertbrücke auf die historische Altstadtkulisse an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), der Kuppel der Kunstakedmie mit dem Engel „Fama“, dem Terrassenufer, dem Ständehaus, dem Hausmannsturm, der Hofkirche und der Semperoper. Bild: Robert Michael/dpa
Bewaffnete Nationalgardisten aus West Virginia patrouillieren am Korean War Veterans Memorial in Washington. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Lorenz Assignon vom VfB Stuttgart jubelt nach seinem Elfmeter im Elfmeterschießen gegen die Eintracht Braunschweig. Bild: Swen Pförtner/dpa