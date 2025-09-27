Bilder des Tages vom 27.09.2025

Zahlreiche Menschen sind auf dem Oldenburger Kramermarkt unterwegs. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Kleine Pause für die Wiesn-Bewirtung: Bedienung Christina und Kellner Cedric hinter dem Schottenhamel Festzelt auf dem Oktoberfest. Bild: Felix Hörhager/dpa

Annalena Baerbock, Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen, und Bundesaußenminister Johann Wadephul treffen sich am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York im Büro der Präsidentin. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Riesiger Andrang auf der Wiesn: Gäste feiern im Hofbräuzelt auf dem Oktoberfest. Bild: Felix Hörhager/dpa

Ein Darsteller der französischen Lufttheatergruppe "Gratte Ciel" balanciert auf Stelzen während des FAB International Arts Festivals in Bordeaux. Bild: Philippe Lopez/AFP/dpa

Teilnehmer ziehen mit einer überdimensionalen Regenbogenfahne beim 4. Christopher Street Day (CSD) durch die Stadt. Bild: Danilo Dittrich/dpa

Menschen versammeln sich am Neptunbrunnen zu einem Demonstrationsmarsch und einer Kundgebung für Gaza. Bild: Annette Riedl/dpa

Bad in der Menge: Papst Leo XIV. kommt auf den Petersplatz im Vatikan, um sich mit den Teilnehmern des Katechetenjubiläums zu treffen. Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa

Thüringen gewinnt den Bratwurst-Boxkampf. Bild: Michael Reichel/dpa

US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt. Bild: Alex Brandon/AP/dpa

Besucher des Volksfests Cannstatter Wasen in Stuttgart sitzen in einem Fahrgeschäft. Der "Wasen" ist nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutschland. Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Bremens Torhüter Karl Hein kann den Treffer zum 2:0 durch Münchens Kane nicht halten. Bild: Harry Langer/dpa