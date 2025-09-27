Bilder des Tages vom 27.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zahlreiche Menschen sind auf dem Oldenburger Kramermarkt unterwegs.
Zahlreiche Menschen sind auf dem Oldenburger Kramermarkt unterwegs. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Kleine Pause für die Wiesn-Bewirtung: Bedienung Christina und Kellner Cedric hinter dem Schottenhamel Festzelt auf dem Oktoberfest.
Kleine Pause für die Wiesn-Bewirtung: Bedienung Christina und Kellner Cedric hinter dem Schottenhamel Festzelt auf dem Oktoberfest. Bild: Felix Hörhager/dpa
Annalena Baerbock, Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen, und Bundesaußenminister Johann Wadephul treffen sich am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York im Büro der Präsidentin.
Annalena Baerbock, Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen, und Bundesaußenminister Johann Wadephul treffen sich am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York im Büro der Präsidentin. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Riesiger Andrang auf der Wiesn: Gäste feiern im Hofbräuzelt auf dem Oktoberfest.
Riesiger Andrang auf der Wiesn: Gäste feiern im Hofbräuzelt auf dem Oktoberfest. Bild: Felix Hörhager/dpa
Ein Darsteller der französischen Lufttheatergruppe "Gratte Ciel" balanciert auf Stelzen während des FAB International Arts Festivals in Bordeaux.
Ein Darsteller der französischen Lufttheatergruppe "Gratte Ciel" balanciert auf Stelzen während des FAB International Arts Festivals in Bordeaux. Bild: Philippe Lopez/AFP/dpa
Teilnehmer ziehen mit einer überdimensionalen Regenbogenfahne beim 4. Christopher Street Day (CSD) durch die Stadt.
Teilnehmer ziehen mit einer überdimensionalen Regenbogenfahne beim 4. Christopher Street Day (CSD) durch die Stadt. Bild: Danilo Dittrich/dpa
Menschen versammeln sich am Neptunbrunnen zu einem Demonstrationsmarsch und einer Kundgebung für Gaza.
Menschen versammeln sich am Neptunbrunnen zu einem Demonstrationsmarsch und einer Kundgebung für Gaza. Bild: Annette Riedl/dpa
Bad in der Menge: Papst Leo XIV. kommt auf den Petersplatz im Vatikan, um sich mit den Teilnehmern des Katechetenjubiläums zu treffen.
Bad in der Menge: Papst Leo XIV. kommt auf den Petersplatz im Vatikan, um sich mit den Teilnehmern des Katechetenjubiläums zu treffen. Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa
Thüringen gewinnt den Bratwurst-Boxkampf.
Thüringen gewinnt den Bratwurst-Boxkampf. Bild: Michael Reichel/dpa
US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.
US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Besucher des Volksfests Cannstatter Wasen in Stuttgart sitzen in einem Fahrgeschäft. Der "Wasen" ist nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutschland.
Besucher des Volksfests Cannstatter Wasen in Stuttgart sitzen in einem Fahrgeschäft. Der "Wasen" ist nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutschland. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Bremens Torhüter Karl Hein kann den Treffer zum 2:0 durch Münchens Kane nicht halten.
Bremens Torhüter Karl Hein kann den Treffer zum 2:0 durch Münchens Kane nicht halten. Bild: Harry Langer/dpa
Die neue deutsche Weinmajestät, Anna Zenz, wird von Fans gefeiert.
Die neue deutsche Weinmajestät, Anna Zenz, wird von Fans gefeiert. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 27.09.2025

