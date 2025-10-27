Bilder des Tages vom 27.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Räumfahrzeug des Winterdienstes fährt auf dem Riedbergpass im Schneetreiben.
Ein Räumfahrzeug des Winterdienstes fährt auf dem Riedbergpass im Schneetreiben. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Indische Hindu-Anhänger führen während des Chhath Puja-Festes Rituale im Fluss Brahmaputra durch.
Indische Hindu-Anhänger führen während des Chhath Puja-Festes Rituale im Fluss Brahmaputra durch. Bild: Anupam Nath/AP/dpa
Karin Prien in Jad Vashem
Karin Prien in Jad Vashem Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Der BER wird fünf
Der BER wird fünf Bild: Jens Kalaene/dpa
Die Wetteraussichten für die kommenden Tage: wechselhaft und bewölkt
Die Wetteraussichten für die kommenden Tage: wechselhaft und bewölkt Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Zahlreiche Menschen nehmen an einer Kundgebung auf dem Opernplatz in Hannover teil.
Zahlreiche Menschen nehmen an einer Kundgebung auf dem Opernplatz in Hannover teil. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Mit Kerzen in Händen bilden Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung eine Menschenkette in Paiporta in der Region Valencia, um an die Opfer der Flutkatastrophe vom Oktober 2024 zu erinnern.
Mit Kerzen in Händen bilden Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung eine Menschenkette in Paiporta in der Region Valencia, um an die Opfer der Flutkatastrophe vom Oktober 2024 zu erinnern. Bild: Jorge Gil/EUROPA PRESS/dpa
Das ukrainische Mutterland-Denkmal in Kiew ist bei Sonnenuntergang zu sehen.
Das ukrainische Mutterland-Denkmal in Kiew ist bei Sonnenuntergang zu sehen. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi unterhält sich mit dem Premierminister von Osttimor, Xanana Gusmao, während eines Gipfeltreffens zwischen Japan und dem Verband Südostasiatischer Nationen in Kuala Lumpur.
Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi unterhält sich mit dem Premierminister von Osttimor, Xanana Gusmao, während eines Gipfeltreffens zwischen Japan und dem Verband Südostasiatischer Nationen in Kuala Lumpur. Bild: uncredited/Kyodo/dpa
Anhänger der oppositionellen Peronistischen Partei versammeln sich nach Schließung der Wahllokale bei der Parlamentswahl in der Wahlkampfzentrale in La Plata, Argentinien.
Anhänger der oppositionellen Peronistischen Partei versammeln sich nach Schließung der Wahllokale bei der Parlamentswahl in der Wahlkampfzentrale in La Plata, Argentinien. Bild: Gustavo Garello/AP/dpa
Ein Räumfahrzeug des Winterdienstes fährt auf dem Riedbergpass im Schneetreiben.
Ein Räumfahrzeug des Winterdienstes fährt auf dem Riedbergpass im Schneetreiben. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Indische Hindu-Anhänger führen während des Chhath Puja-Festes Rituale im Fluss Brahmaputra durch.
Indische Hindu-Anhänger führen während des Chhath Puja-Festes Rituale im Fluss Brahmaputra durch. Bild: Anupam Nath/AP/dpa
Karin Prien in Jad Vashem
Karin Prien in Jad Vashem Bild: Ilia Yefimovich/dpa
Der BER wird fünf
Der BER wird fünf Bild: Jens Kalaene/dpa
Die Wetteraussichten für die kommenden Tage: wechselhaft und bewölkt
Die Wetteraussichten für die kommenden Tage: wechselhaft und bewölkt Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Zahlreiche Menschen nehmen an einer Kundgebung auf dem Opernplatz in Hannover teil.
Zahlreiche Menschen nehmen an einer Kundgebung auf dem Opernplatz in Hannover teil. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Mit Kerzen in Händen bilden Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung eine Menschenkette in Paiporta in der Region Valencia, um an die Opfer der Flutkatastrophe vom Oktober 2024 zu erinnern.
Mit Kerzen in Händen bilden Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung eine Menschenkette in Paiporta in der Region Valencia, um an die Opfer der Flutkatastrophe vom Oktober 2024 zu erinnern. Bild: Jorge Gil/EUROPA PRESS/dpa
Das ukrainische Mutterland-Denkmal in Kiew ist bei Sonnenuntergang zu sehen.
Das ukrainische Mutterland-Denkmal in Kiew ist bei Sonnenuntergang zu sehen. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi unterhält sich mit dem Premierminister von Osttimor, Xanana Gusmao, während eines Gipfeltreffens zwischen Japan und dem Verband Südostasiatischer Nationen in Kuala Lumpur.
Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi unterhält sich mit dem Premierminister von Osttimor, Xanana Gusmao, während eines Gipfeltreffens zwischen Japan und dem Verband Südostasiatischer Nationen in Kuala Lumpur. Bild: uncredited/Kyodo/dpa
Anhänger der oppositionellen Peronistischen Partei versammeln sich nach Schließung der Wahllokale bei der Parlamentswahl in der Wahlkampfzentrale in La Plata, Argentinien.
Anhänger der oppositionellen Peronistischen Partei versammeln sich nach Schließung der Wahllokale bei der Parlamentswahl in der Wahlkampfzentrale in La Plata, Argentinien. Bild: Gustavo Garello/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 27.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 21.10.2025
 11 Bilder
Waldbesetzung gegen Kiesabbau
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
22.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 22.10.2025
 11 Bilder
Abflug aus Kanada – Verteidigungsminister im Fokus
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
Mehr Artikel