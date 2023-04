Bilder des Tages vom 28.04.2023

Die Freibadsaison in Frankurt-Hausen hat begonnen. Bisher ziehen erst wenige Schwimmer und Schwimmerinnen ihre Bahnen. Vielerorts startet die neue Saison am 1. Mai. Foto: Arne Dedert/dpa

"Unity" ist das Maskottchen der Special Olympics World Games in Berlin. Hier hält es die offizielle Fackel für das Event in der Hand. Foto: Christoph Soeder/dpa

Noch sind die Temperaturen zu kalt für reges Strandleben und ein Bad im Wasser. Ein Mann und eine Frau genießen stattdessen die Sonne am Ostseestrand in Graal-Müritz. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Anwohner, die ein Kreuz mit Jesus Christus tragen, nehmen in Perelada an einer Prozession mit der Bitte um Regen teil. In Spanien herrschen bereits im April sommerliche Temperaturen. Das Land stellt sich auch in diesem Jahr auf Dürre und Waldbrände ein. Foto: Emilio Morenatti/AP