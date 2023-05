Bilder des Tages vom 28.05.2023

Das Ziel fest im Blick und die Beine locker im Schwung: So haben Damian Warner aus Kanada (l-r), Finley Gaio aus der Schweiz und Pierce Lepage aus Kanada um den Sieg im 110-Meter-Hürdenlauf in Österreich gekämpft. Was schmerzhaft aussieht, ist vor allem koordinativ-technisch sehr anspruchsvoll. Foto: Expa/Peter Rinderer/APA/dpa

Weite Sicht und sattes Blau am Himmel: Mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen zeigt sich das Wetter am Pfingstsonntag wie hier in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern von seiner besten Seite. Foto: Jens Büttner/dpa

Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses und Oppositionsführer, überbringt der Presse das Ergebnis der zähen Verhandlungen: Eine Anhebung der Schuldenobergrenze soll den drohenden Zahlungsausfall der USA verhindern. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

In Dortmund herrscht nach dem geplatzten Traum von der Fussball-Meisterschaft keine Feierstimmung - der Borsigplatz ist am frühen Morgen komplett leer. Hier hätten sonst Tausende Fans den Spielern von Borussia Dortmund zugejubelt. Foto: Bernd Thissen/dpa

Rund 120 Millionen Dollar soll der Bau des neuen Parlaments im indischen Neu Delhi gegkostet haben. Zur Einweihungszeremonie trägt Premierminister Narendra Modi ein goldenes Zepter zum Stuhl des Parlamentspräsidenten. Foto: Uncredited/AP/dpa

Russland feiert - trotz des Krieges, den es gegen die Ukraine führt: 320 Jahre alt wird St. Petersburg. Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Am 29. Mai wird in den Vereinigten Staaten der Memorial Day begangen, bei dem traditionell der in Kriegen gefallenen US-Soldaten gedacht wird. Foto: Michael Dwyer/AP/dpa