Bilder des Tages vom 28.08.2025

Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen mit einem uralten Mercedes, auf den sie ihre Habseligkeiten geladen haben.
Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen mit einem uralten Mercedes, auf den sie ihre Habseligkeiten geladen haben. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Die Burlesque-Künstlerinnen Belle la Donna (l) und Dita von Teese (r), sowie Dragqueen Olivia Jones (im Hintergrund) kommen zur Eröffnung eines Burlesque-Festivals in Hamburg.
Die Burlesque-Künstlerinnen Belle la Donna (l) und Dita von Teese (r), sowie Dragqueen Olivia Jones (im Hintergrund) kommen zur Eröffnung eines Burlesque-Festivals in Hamburg. Bild: Georg Wendt/dpa
Die U-Boot-Jagdfregatte "Bayern" liegt vor einer Übungsfahrt auf der Ostsee am Kai im Marinearsenal.
Die U-Boot-Jagdfregatte "Bayern" liegt vor einer Übungsfahrt auf der Ostsee am Kai im Marinearsenal. Bild: Jens Büttner/dpa
Textile Skipisten aus Chemnitz - In der Produktion von Mr. Snow in Chemnitz arbeitet Web-Meister Mario Thümer an einer Webmaschine für textile Gleitmatten.
Textile Skipisten aus Chemnitz - In der Produktion von Mr. Snow in Chemnitz arbeitet Web-Meister Mario Thümer an einer Webmaschine für textile Gleitmatten. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Bereitschaftspolizisten im Einsatz während Protesten in Indonesien.
Bereitschaftspolizisten im Einsatz während Protesten in Indonesien. Bild: Achmad Ibrahim/AP/dpa
Urlauber fotografieren bei einer Hafenrundfahrt das neue Kreuzfahrtschiff „Disney Adventure“ am Ausrüstungskai der Wismarer Werft.
Urlauber fotografieren bei einer Hafenrundfahrt das neue Kreuzfahrtschiff „Disney Adventure“ am Ausrüstungskai der Wismarer Werft. Bild: Jens Büttner/dpa
Menschen schauen sich am frühen Morgen den Sonnenaufgang auf dem Olympiaberg an.
Menschen schauen sich am frühen Morgen den Sonnenaufgang auf dem Olympiaberg an. Bild: Sven Hoppe/dpa
Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films "La Grazia" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.
Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films "La Grazia" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda.
Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United.
Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United. Bild: Nigel French/PA Wire/dpa
Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt.
Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt. Bild: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 28.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
30.08.2025
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
30.08.2025
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
25.08.2025
Bilder des Tages vom 25.08.2025
Eine große Rauchwolke ist bei einem Brand in Hamburg über der Stadt zu sehen.
29.08.2025
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
29.08.2025
Bilder des Tages vom 29.08.2025
Touristen fotografieren mit ihren Handys den farbenfrohen Sonnenuntergang über der chinesischen Hauptstadt.
