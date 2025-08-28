Bilder des Tages vom 28.08.2025

Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen mit einem uralten Mercedes, auf den sie ihre Habseligkeiten geladen haben. Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Die Burlesque-Künstlerinnen Belle la Donna (l) und Dita von Teese (r), sowie Dragqueen Olivia Jones (im Hintergrund) kommen zur Eröffnung eines Burlesque-Festivals in Hamburg. Bild: Georg Wendt/dpa

Die U-Boot-Jagdfregatte "Bayern" liegt vor einer Übungsfahrt auf der Ostsee am Kai im Marinearsenal. Bild: Jens Büttner/dpa

Textile Skipisten aus Chemnitz - In der Produktion von Mr. Snow in Chemnitz arbeitet Web-Meister Mario Thümer an einer Webmaschine für textile Gleitmatten. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Bereitschaftspolizisten im Einsatz während Protesten in Indonesien. Bild: Achmad Ibrahim/AP/dpa

Urlauber fotografieren bei einer Hafenrundfahrt das neue Kreuzfahrtschiff „Disney Adventure“ am Ausrüstungskai der Wismarer Werft. Bild: Jens Büttner/dpa

Menschen schauen sich am frühen Morgen den Sonnenaufgang auf dem Olympiaberg an. Bild: Sven Hoppe/dpa

Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films "La Grazia" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa

Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United. Bild: Nigel French/PA Wire/dpa