Bilder des Tages vom 28.09.2023

Wegen einer Störung mit weltweiten Auswirkungen kam es bei Volkswagen in der Nacht zu einem umfassenden Produktionsausfall. Seit dem Morgen läuft die Produktion wieder. Bild: Moritz Frankenberg/dpa

LetzteR Tag des zehntägigen Ganesh Chaturthi-Festes. Mit dem Fest wird die Geburt von Ganesha, dem hinduistischen Gott der Weisheit, des Wohlstands und des Glücks, gefeiert. Bild: Rafiq Maqbool/AP/dpa

Lorenzo Minh Casali aus Italien in Aktion an den Ringen während des Trainings zur Turn-WM in Antwerpen. Bild: Virginia Mayo/AP/dpa

250 aus einer Nachzucht stammende Flussperlmuscheln sind in Sachsen in die Freiheit entlassen worden. Die Süßwassermuschel ist vom Aussterben bedroht. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Was ein Ausblick: CSU-Chef Markus Söder schaut in ein ausgestelltes Plasmagefäß in der Forschungsanlage des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching. Bild: Peter Kneffel/dpa

Machthaber Kim Jong Un hat seine Politik zum Ausbau der Atomstreitmacht in der Verfassung Nordkoreas verankern lassen. Dies wurde nun parlamentarisch beschlossen. Bild: Ahn Young-joon/AP

In der Ukraine herrscht weiterhin Krieg: Doch den Mut verliert das Land nicht. Das Gebäude der Stadtverwaltung in Isjum, das im September 2022 niederbrannte, wird wieder aufgebaut. Bild: Uncredited/Ukrinform/dpa

Überall Wasser: Ein Mann blickt auf eine überschwemmte Straße in Volos. Sintflutartige Regenfälle haben in der griechischen Hafenstadt und anderen zentralen Gebiete des Landes zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen zu weitreichenden Überschwemmungen geführt. Bild: Petros Giannakouris/AP/dpa

Die Polizei steht am Ort einer starken Explosion, die sich am frühen Morgen außerhalb von Uppsala in Schweden ereignet hat. Eine 25-jährige Frau kam bei der Explosion ums Leben. Bild: Anders Wiklund/TT News Agency/AP/dpa

Aus Weintraubenhäuten gefertigte Fackeln: In Kastilien-Leon im Norden Spaniens feiern die Menschen "El Vítor". Bei der Prozession feiern sie, dass die Reliquien des Heiligen in seinem Geburtsort eingetroffen sind. Bild: Emilio Fraile/EUROPA PRESS/dpa

Orangener Protest: Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation blockieren den Verkehr auf der A100 in Berlin. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

80 Jahre lang wurde sie aufwändig restauriert: Nun ist die Atlas-Skulptur wieder auf dem Dach des Hamburger Hauptbahnhofes zu sehen. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Der Amazonas ist derzeit von einer schweren Dürre in Brasilien betroffen. Bild: Edmar Barros/AP

Mitglieder der Schauspielergewerkschaft streiken vor dem Hauptquartier des Streaminganbieters Netflix in Los Angeles. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa