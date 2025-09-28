Bilder des Tages vom 28.09.2025

Neuer Internet-Trend: Menschen treffen sich in Hannover, einem Platz in Hannover, um Pudding mit Gabeln zu essen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa

Jubelnder Sieger: Mit knappem Vorsprung wurde der CDU-Kandidat Alexander Kalouti bei den Stichwahlen nach der Kommunalwahl zum Oberbürgermeister von Dortmund gewählt. Bild: Dieter Menne/dpa

Gesperrter Chefcoach: Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Union Berlin), verfolgt das Spiel gegen den Hamburger SV in der Alten Försterei aus einem der Stadiontürme neben dem Gästeblock. Bild: Soeren Stache/dpa

Ein Michigan State Trooper steht an der McCandlish Road in der Nähe einer Kirche in Grand Blanc. Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben. Bild: Jose Juarez/FR171038 AP/AP/dpa

Erneut Weltmeister: Der Slowene Tadej Pogacar feiert seinen Sieg im Straßenrennen. Bild: Jerome Delay/AP/dpa

Ein Turm aus Menschen entsteht beim "Castellers"-Tag im Rahmen des La Mercè-Festival in Barcelona. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa

Kölns Torwart Felix Brückmann fährt auf das Eis der Lanxess Arena- Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Her mit dem Futter - Pinguine schnappen bei einer öffentlicher Fütterung nach Fisch. Bild: Andreas Arnold/dpa

Begeisterte Zuschauer beim Elite-Straßenrennen der Männer. Bild: Jerome Delay/AP/dpa

Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft. Bild: Annette Riedl/dpa

Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten? Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest. Bild: Felix Hörhager/dpa

Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf. Bild: Kay Nietfeld/dpa