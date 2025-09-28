Bilder des Tages vom 28.09.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Neuer Internet-Trend: Menschen treffen sich in Hannover, einem Platz in Hannover, um Pudding mit Gabeln zu essen.
Neuer Internet-Trend: Menschen treffen sich in Hannover, einem Platz in Hannover, um Pudding mit Gabeln zu essen. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Jubelnder Sieger: Mit knappem Vorsprung wurde der CDU-Kandidat Alexander Kalouti bei den Stichwahlen nach der Kommunalwahl zum Oberbürgermeister von Dortmund gewählt.
Jubelnder Sieger: Mit knappem Vorsprung wurde der CDU-Kandidat Alexander Kalouti bei den Stichwahlen nach der Kommunalwahl zum Oberbürgermeister von Dortmund gewählt. Bild: Dieter Menne/dpa
Gesperrter Chefcoach: Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Union Berlin), verfolgt das Spiel gegen den Hamburger SV in der Alten Försterei aus einem der Stadiontürme neben dem Gästeblock.
Gesperrter Chefcoach: Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Union Berlin), verfolgt das Spiel gegen den Hamburger SV in der Alten Försterei aus einem der Stadiontürme neben dem Gästeblock. Bild: Soeren Stache/dpa
Ein Michigan State Trooper steht an der McCandlish Road in der Nähe einer Kirche in Grand Blanc. Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben.
Ein Michigan State Trooper steht an der McCandlish Road in der Nähe einer Kirche in Grand Blanc. Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben. Bild: Jose Juarez/FR171038 AP/AP/dpa
Erneut Weltmeister: Der Slowene Tadej Pogacar feiert seinen Sieg im Straßenrennen.
Erneut Weltmeister: Der Slowene Tadej Pogacar feiert seinen Sieg im Straßenrennen. Bild: Jerome Delay/AP/dpa
Ein Turm aus Menschen entsteht beim "Castellers"-Tag im Rahmen des La Mercè-Festival in Barcelona.
Ein Turm aus Menschen entsteht beim "Castellers"-Tag im Rahmen des La Mercè-Festival in Barcelona. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa
Kölns Torwart Felix Brückmann fährt auf das Eis der Lanxess Arena-
Kölns Torwart Felix Brückmann fährt auf das Eis der Lanxess Arena- Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Her mit dem Futter - Pinguine schnappen bei einer öffentlicher Fütterung nach Fisch.
Her mit dem Futter - Pinguine schnappen bei einer öffentlicher Fütterung nach Fisch. Bild: Andreas Arnold/dpa
Begeisterte Zuschauer beim Elite-Straßenrennen der Männer.
Begeisterte Zuschauer beim Elite-Straßenrennen der Männer. Bild: Jerome Delay/AP/dpa
Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft.
Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft. Bild: Annette Riedl/dpa
Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten?
Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten? Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.
Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest. Bild: Felix Hörhager/dpa
Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf.
Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.
Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Bild: Ou Dongqu/XinHua/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 28.09.2025

