Bilder des Tages vom 28.10.2025

Königin Maxima der Niederlande trägt während eines Besuchs im Dienstjahrlager der Königlich Niederländischen Marechaussee in Harderwijk Gesichtsbemalung auf. Bild: Sem Van Der Wal/ANP/dpa

Hurrikan "Melissa" - Jamaika: Ein Paar scherzt an der Küste in Kingston, Jamaika, während sich Hurrikan Melissa nähert. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa

Herbstwetter in Norddeutschland: Ein Radfahrer fährt an einer Pfütze vorbei, in der sich das Schweriner Schloss spiegelt. Bild: Jens Büttner/dpa

Umweltproteste in Den Haag: Die Hände eines Demonstranten sind mit Öl verschmiert, als er bei einer Demonstration der Extinction Rebellion eine Autobahn blockiert. Bild: Peter Dejong/AP/dpa

Ein Luftbild zeigt das teilweise überflutete Dorf Blatten nach den jüngsten Schneefällen. Bild: Michael Probst/AP/dpa

Arbeiter bemalen die 27 Meter hohe Eisenstatue "The Guard" des ägyptischen Künstlers Deyaa Awed. Die Statue steht den Besuchern gegenübersteht, die vom Flughafen Sphinx zum Großen Ägyptischen Museum kommen. Bild: Amr Nabil/AP/dpa

Ein Engel für den Bundeskanzler Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Spaß mit Kürbis im Tierpark Berlin Bild: Carsten Koall/dpa

Kansas City Chiefs - Washington Commanders: Chiefs-Star Rice knapp an der Endzone Bild: Ed Zurga/FR34145 AP/dpa

Hurrikan "Melissa" - Menschen suchen Schutz in Schulen auf Jamaika Bild: Matias Delacroix/AP/dpa

US-Präsident Trump salutiert bei seinem Besuch in Tokio. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa