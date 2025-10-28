Bilder des Tages vom 28.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Königin Maxima der Niederlande trägt während eines Besuchs im Dienstjahrlager der Königlich Niederländischen Marechaussee in Harderwijk Gesichtsbemalung auf.
Königin Maxima der Niederlande trägt während eines Besuchs im Dienstjahrlager der Königlich Niederländischen Marechaussee in Harderwijk Gesichtsbemalung auf. Bild: Sem Van Der Wal/ANP/dpa
Hurrikan "Melissa" - Jamaika: Ein Paar scherzt an der Küste in Kingston, Jamaika, während sich Hurrikan Melissa nähert.
Hurrikan "Melissa" - Jamaika: Ein Paar scherzt an der Küste in Kingston, Jamaika, während sich Hurrikan Melissa nähert. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Herbstwetter in Norddeutschland: Ein Radfahrer fährt an einer Pfütze vorbei, in der sich das Schweriner Schloss spiegelt.
Herbstwetter in Norddeutschland: Ein Radfahrer fährt an einer Pfütze vorbei, in der sich das Schweriner Schloss spiegelt. Bild: Jens Büttner/dpa
Umweltproteste in Den Haag: Die Hände eines Demonstranten sind mit Öl verschmiert, als er bei einer Demonstration der Extinction Rebellion eine Autobahn blockiert.
Umweltproteste in Den Haag: Die Hände eines Demonstranten sind mit Öl verschmiert, als er bei einer Demonstration der Extinction Rebellion eine Autobahn blockiert. Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Ein Luftbild zeigt das teilweise überflutete Dorf Blatten nach den jüngsten Schneefällen.
Ein Luftbild zeigt das teilweise überflutete Dorf Blatten nach den jüngsten Schneefällen. Bild: Michael Probst/AP/dpa
Arbeiter bemalen die 27 Meter hohe Eisenstatue "The Guard" des ägyptischen Künstlers Deyaa Awed. Die Statue steht den Besuchern gegenübersteht, die vom Flughafen Sphinx zum Großen Ägyptischen Museum kommen.
Arbeiter bemalen die 27 Meter hohe Eisenstatue "The Guard" des ägyptischen Künstlers Deyaa Awed. Die Statue steht den Besuchern gegenübersteht, die vom Flughafen Sphinx zum Großen Ägyptischen Museum kommen. Bild: Amr Nabil/AP/dpa
Ein Engel für den Bundeskanzler
Ein Engel für den Bundeskanzler Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Spaß mit Kürbis im Tierpark Berlin
Spaß mit Kürbis im Tierpark Berlin Bild: Carsten Koall/dpa
Kansas City Chiefs - Washington Commanders: Chiefs-Star Rice knapp an der Endzone
Kansas City Chiefs - Washington Commanders: Chiefs-Star Rice knapp an der Endzone Bild: Ed Zurga/FR34145 AP/dpa
Hurrikan "Melissa" - Menschen suchen Schutz in Schulen auf Jamaika
Hurrikan "Melissa" - Menschen suchen Schutz in Schulen auf Jamaika Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
US-Präsident Trump salutiert bei seinem Besuch in Tokio.
US-Präsident Trump salutiert bei seinem Besuch in Tokio. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Kunstinszenierung "Orbitale" im Inneren des Kernkraftwerks Stade.
Kunstinszenierung "Orbitale" im Inneren des Kernkraftwerks Stade. Bild: Sina Schuldt/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 28.10.2025
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
15:48 Uhr
2 min.
Meteorologe erwartet schlimme Bilder durch Hurrikan Melissa
Der große Hurrikan "Melissa" ist auch aus dem Weltall sichtbar.
In wenigen Stunden soll Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land treffen. Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes erwartet fatale Folgen. Was hat der Klimawandel damit zu tun?
15:49 Uhr
4 min.
Extrem gefährlicher Hurrikan "Melissa" nähert sich Jamaika
Die Behörden rechnen bei Eintreffen von "Melissa" in Jamaika mit schwersten Schäden.
Der Wirbelsturm zieht mit Windgeschwindigkeiten von 295 Kilometern pro Stunde auf die Karibikinsel zu. Meteorologen beschreiben die Lage als extrem gefährlich und lebensbedrohlich.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
