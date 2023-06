Bilder des Tages vom 29.06.2023

Eine palästinensische Frau steht während des Eid Al Adha-Festes in den Wellen des Mittelmeers. Während der Feiertage erhöht Israel häufig die Zahl der Genehmigungen, die Palästinensern die Einreise in das Land ermöglichen. Foto: Oded Balilty/AP/dpa

Fischer ziehen vor der Küste von Chuao in Venezuela ein Netz mit Fischen ein. Manche Frauen setzen die Familientradition der Fischerei fort. Foto: Matias Delacroix/AP

Wut und Trauer treiben Hunderte auf einem Marsch in Nanterre auf die Straßen. Die Mutter des getöteten 17-jährigen sitzt auf dem Lastwagen. Ein Polizist hatte den Jugendlichen am Steuer eines Autos gestoppt und erschossen. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Im nepalesischen Kathmandu betet eine Muslimin änlässlich des Eid-al-Adha-Festes. Das heiligste Fest im Islam erinnert an die Bereitschaft Abrahams (Ibrahim), einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen. Foto: Niranjan Shrestha/AP/dpa

Brennende Autos liegen nach einem Trauermarsch in Nanterre auf einer Straße. Nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle bei Paris haben Hunderte Menschen Gerechtigkeit für den 17-Jährigen gefordert. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Die Mähdrescher sind wieder unterwegs, die Getreideernte in Mechernich hat begonnen. Die Landwirtschaftskammer NRW erwartet insgesamt bescheidene Erträge. Foto: Oliver Berg/dpa

Isabell Werth strahlt über das ganze Gesicht: Die erfolgreichste Reiterin der Welt hat das deutsche Dressur-Team beim CHIO in Aachen in Führung gebracht. Foto: Uwe Anspach/dpa

Ein Schwarzschwanz-Präriehund-Junges kuschelt sich an seine Mutter im Tiergarten Schönbrunn. Foto: Daniel Zupanc/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/APA/dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird auf dem Chinggis Khaan International Airport in Ulan Bator in der Mongolei begrüßt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Jugendliche und die Polizei stoßen während Ausschreitungen in Nanterre, außerhalb von Paris, zusammen. Foto: Christophe Ena/AP

Menschen laufen unter einer riesigen Flagge in Palma während des "Pride Day" auf Mallorca. Foto: Clara Margais/dpa

Muslime versammeln sich am frühen Morgen zum Eid al-Adha-Gebet in der Jama Masjid Moschee in Neu Delhi. Eid al-Adha ist das heiligste Fest im Islam. Foto: Manish Swarup/AP