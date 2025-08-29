Bilder des Tages vom 29.08.2025

Touristen fotografieren mit ihren Handys den farbenfrohen Sonnenuntergang über der chinesischen Hauptstadt. Bild: Xing Guangli/XinHua/dpa

Deutsch-französisches Regierungstreffen an der Côte d’Azur: Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geben sich die Hand. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Voll mit reifen Trauben stehen Rebstöcke oberhalb der Landungsbrücken in Hamburg Bild: Ulrich Perrey/dpa

Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (CDU), besucht die Camping-Messe "Caravan Salon" in Düsseldorf. Bild: Henning Kaiser/dpa

Massenproteste gegen die Regierung in Indonesien: ein Demonstrant attackiert ein Polizeiauto. Bild: Tatan Syuflana/AP/dpa

Apfelsaison in Sachsen: Äpfel hängen mit Regentropfen bedeckt an einem Baum auf einer Plantage. Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Basketball-EM in Finnland: Dennis Schröder in Aktion im Spiel gegen Schweden. Bild: Matthias Stickel/dpa

Taylor Swift sitzt zusammen mit ihrem Verlobten Travis Kelce in einer Loge in Kansas City und schauen sich gemeinsam das NCAA-College Spiel zwischen Cincinnati und Nebraska an. Bild: Charlie Riedel/AP/dpa

Amal Clooney und George Clooney stehen zusammen auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen von Venedig. Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa

Die untergehende Sonne lässt die Wolken über Köln rötlich schimmern. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Nicole Avant (l-r), Adam Sandler, George Clooney, Laura Dern und Riley Keough posieren für Fotografen auf dem roten Teppich für den Film "Jay Kelly" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Menschen fahren bei Sonnenuntergang mit dem Fahrrad auf einer Brücke über die Seine in Paris. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa