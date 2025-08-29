Bilder des Tages vom 29.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Touristen fotografieren mit ihren Handys den farbenfrohen Sonnenuntergang über der chinesischen Hauptstadt.
Touristen fotografieren mit ihren Handys den farbenfrohen Sonnenuntergang über der chinesischen Hauptstadt. Bild: Xing Guangli/XinHua/dpa
Deutsch-französisches Regierungstreffen an der Côte d’Azur: Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geben sich die Hand.
Deutsch-französisches Regierungstreffen an der Côte d’Azur: Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geben sich die Hand. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Voll mit reifen Trauben stehen Rebstöcke oberhalb der Landungsbrücken in Hamburg
Voll mit reifen Trauben stehen Rebstöcke oberhalb der Landungsbrücken in Hamburg Bild: Ulrich Perrey/dpa
Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (CDU), besucht die Camping-Messe "Caravan Salon" in Düsseldorf.
Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (CDU), besucht die Camping-Messe "Caravan Salon" in Düsseldorf. Bild: Henning Kaiser/dpa
Massenproteste gegen die Regierung in Indonesien: ein Demonstrant attackiert ein Polizeiauto.
Massenproteste gegen die Regierung in Indonesien: ein Demonstrant attackiert ein Polizeiauto. Bild: Tatan Syuflana/AP/dpa
Apfelsaison in Sachsen: Äpfel hängen mit Regentropfen bedeckt an einem Baum auf einer Plantage.
Apfelsaison in Sachsen: Äpfel hängen mit Regentropfen bedeckt an einem Baum auf einer Plantage. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Basketball-EM in Finnland: Dennis Schröder in Aktion im Spiel gegen Schweden.
Basketball-EM in Finnland: Dennis Schröder in Aktion im Spiel gegen Schweden. Bild: Matthias Stickel/dpa
Taylor Swift sitzt zusammen mit ihrem Verlobten Travis Kelce in einer Loge in Kansas City und schauen sich gemeinsam das NCAA-College Spiel zwischen Cincinnati und Nebraska an.
Taylor Swift sitzt zusammen mit ihrem Verlobten Travis Kelce in einer Loge in Kansas City und schauen sich gemeinsam das NCAA-College Spiel zwischen Cincinnati und Nebraska an. Bild: Charlie Riedel/AP/dpa
Amal Clooney und George Clooney stehen zusammen auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen von Venedig.
Amal Clooney und George Clooney stehen zusammen auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen von Venedig. Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Die untergehende Sonne lässt die Wolken über Köln rötlich schimmern.
Die untergehende Sonne lässt die Wolken über Köln rötlich schimmern. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Nicole Avant (l-r), Adam Sandler, George Clooney, Laura Dern und Riley Keough posieren für Fotografen auf dem roten Teppich für den Film "Jay Kelly" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.
Nicole Avant (l-r), Adam Sandler, George Clooney, Laura Dern und Riley Keough posieren für Fotografen auf dem roten Teppich für den Film "Jay Kelly" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Menschen fahren bei Sonnenuntergang mit dem Fahrrad auf einer Brücke über die Seine in Paris.
Menschen fahren bei Sonnenuntergang mit dem Fahrrad auf einer Brücke über die Seine in Paris. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Laura Siegemund in Aktion gegen Anastasia Sacharowa bei den US Open in New York.
Laura Siegemund in Aktion gegen Anastasia Sacharowa bei den US Open in New York. Bild: Andres Kudacki/AP/dpa
Touristen fotografieren mit ihren Handys den farbenfrohen Sonnenuntergang über der chinesischen Hauptstadt.
Touristen fotografieren mit ihren Handys den farbenfrohen Sonnenuntergang über der chinesischen Hauptstadt. Bild: Xing Guangli/XinHua/dpa
Deutsch-französisches Regierungstreffen an der Côte d’Azur: Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geben sich die Hand.
Deutsch-französisches Regierungstreffen an der Côte d’Azur: Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geben sich die Hand. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Voll mit reifen Trauben stehen Rebstöcke oberhalb der Landungsbrücken in Hamburg
Voll mit reifen Trauben stehen Rebstöcke oberhalb der Landungsbrücken in Hamburg Bild: Ulrich Perrey/dpa
Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (CDU), besucht die Camping-Messe "Caravan Salon" in Düsseldorf.
Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (CDU), besucht die Camping-Messe "Caravan Salon" in Düsseldorf. Bild: Henning Kaiser/dpa
Massenproteste gegen die Regierung in Indonesien: ein Demonstrant attackiert ein Polizeiauto.
Massenproteste gegen die Regierung in Indonesien: ein Demonstrant attackiert ein Polizeiauto. Bild: Tatan Syuflana/AP/dpa
Apfelsaison in Sachsen: Äpfel hängen mit Regentropfen bedeckt an einem Baum auf einer Plantage.
Apfelsaison in Sachsen: Äpfel hängen mit Regentropfen bedeckt an einem Baum auf einer Plantage. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Basketball-EM in Finnland: Dennis Schröder in Aktion im Spiel gegen Schweden.
Basketball-EM in Finnland: Dennis Schröder in Aktion im Spiel gegen Schweden. Bild: Matthias Stickel/dpa
Taylor Swift sitzt zusammen mit ihrem Verlobten Travis Kelce in einer Loge in Kansas City und schauen sich gemeinsam das NCAA-College Spiel zwischen Cincinnati und Nebraska an.
Taylor Swift sitzt zusammen mit ihrem Verlobten Travis Kelce in einer Loge in Kansas City und schauen sich gemeinsam das NCAA-College Spiel zwischen Cincinnati und Nebraska an. Bild: Charlie Riedel/AP/dpa
Amal Clooney und George Clooney stehen zusammen auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen von Venedig.
Amal Clooney und George Clooney stehen zusammen auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen von Venedig. Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Die untergehende Sonne lässt die Wolken über Köln rötlich schimmern.
Die untergehende Sonne lässt die Wolken über Köln rötlich schimmern. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Nicole Avant (l-r), Adam Sandler, George Clooney, Laura Dern und Riley Keough posieren für Fotografen auf dem roten Teppich für den Film "Jay Kelly" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.
Nicole Avant (l-r), Adam Sandler, George Clooney, Laura Dern und Riley Keough posieren für Fotografen auf dem roten Teppich für den Film "Jay Kelly" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Menschen fahren bei Sonnenuntergang mit dem Fahrrad auf einer Brücke über die Seine in Paris.
Menschen fahren bei Sonnenuntergang mit dem Fahrrad auf einer Brücke über die Seine in Paris. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Laura Siegemund in Aktion gegen Anastasia Sacharowa bei den US Open in New York.
Laura Siegemund in Aktion gegen Anastasia Sacharowa bei den US Open in New York. Bild: Andres Kudacki/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 29.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
28.08.2025
3 min.
George Clooney trotz Krankheit auf dem roten Teppich
Trotz Krankheit mit guter Laune: George Clooney.
Wegen einer Nebenhöhlenentzündung fällt der Hollywood-Star bei der Pressekonferenz seines Films aus - doch am Abend zeigt sich George Clooney vor kreischenden Fans in Venedig.
29.08.2025
2 min.
Julia Roberts klagt über zu dichtes Venedig-Programm
Keine Zeit für Sightseeing in Venedig: Julia Roberts bei den Filmfestspielen.
Mit ihrem neuen Film ist die US-Schauspielerin zum ersten Mal auf dem Lido dabei. Zeit für Markusplatz und Gondelfahrt hat sie keine.
Mehr Artikel