Bilder des Tages vom 29.09.2025

Pariser Laufsteg zwischen Blumen: Saint Laurent zeigt Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 Bild: Aurelien Morissard/AP/dpa

Pokalfight in Dortmund: Bayern-Star Harder trifft auf BVB-Talent van der Laan Bild: Federico Gambarini/dpa

Wut-Ausbruch: Zverev wirft Schläger im China-Open-Viertelfinale gegen Medwedew Bild: Andy Wong/AP/dpa

Kloster Pforta: Admiral-Schmetterling sorgt für Farbtupfer bei der Weinlese in Sachsen-Anhalt. Bild: Jennifer Brückner/dpa

Stralsund: Ex-Kanzlerin Angela Merkel füttert Schildkröte bei Rundgang durch das Meeresmuseum Bild: Stefan Sauer/dpa

Vatikan: Begegnung zwischen bahrainischer Delegation und Schweizergardisten bei Papst-Besuch. Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa

Longuich/Mosel: Experten untersuchen Brücke nach Frachtschiff-Kollision Bild: Harald Tittel/dpa

Saarbrücken: Luftaufnahme zeigt erste Aufbauarbeiten für 3. Oktober rund um Landtag und Staatstheater Bild: Laszlo Pinter/dpa

Morgens ragen Windenergieanlagen bei Jacobsdorf aus dem Nebel. Bild: Patrick Pleul/dpa

Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen mit Licht über einen Feldweg bei Hannover. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Mann spaziert am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang mit einem Hund über den Kronsberg. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Hindu-Priester führt am ersten Tag des Durga-Puja-Festes am Ufer des Hooghly-Flusses in Kolkata ein Rituale durch. Bild: Bikas Das/AP/dpa

Ein zerstörter Wohnblock nach einem massiven russischen Raketenangriff in Kiew. Bild: Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/dpa

Menschen tragen einen Mann, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza verletzt wurde. Bild: Hasan Alzaanin/TASS via ZUMA Press/dpa

Team Europas Rory McIlroy halt dem Sieg im Ryder Cup auf dem auf dem Bethpage Black Golfplatz die Trophäe. Bild: Seth Wenig/AP/dpa