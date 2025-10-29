Bilder des Tages vom 29.10.2025

Bilder des Tages
An einem Busbahnhof nahe der Grenze zum Gazastreifen warten israelische Soldatinnen auf den Transport. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Der Rechtspopulist Geert Wilders nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal während der Parlamentswahlen in den Niederlanden. Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Der Englische Garten im Morgenlicht. Bild: Malin Wunderlich/dpa
Großkatze Luca im CT. Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Sonnenstrahlen und Nebel am Morgen in Baden-Württemberg. Bild: Thomas Warnack/dpa
Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Favela Complexo do Alemao in Rio de Janeiro. Bild: Silvia Izquierdo/AP/dpa
Ein Mann geht an der Küste entlang, während der Hurrikan Melissa in Jamaika wütet. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an. Bild: Philipp Schulze/dpa
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Grusel zum Anfassen: Horrorhaus in Veckenstedt öffnet seine Pforten Bild: Matthias Bein/dpa
Lange Schlangen bei den Parlamentswahlen in Tansania Bild: Brian Inganga/AP/dpa
DFB-Frauen stehen nach 2:2 in Frankreich im Nations-League-Finale. Bild: Jeremias Gonzalez/AP/dpa
