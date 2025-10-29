Bilder des Tages vom 29.10.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An einem Busbahnhof nahe der Grenze zum Gazastreifen warten israelische Soldatinnen auf den Transport.
An einem Busbahnhof nahe der Grenze zum Gazastreifen warten israelische Soldatinnen auf den Transport. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Der Rechtspopulist Geert Wilders nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal während der Parlamentswahlen in den Niederlanden.
Der Rechtspopulist Geert Wilders nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal während der Parlamentswahlen in den Niederlanden. Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Der Englische Garten im Morgenlicht.
Der Englische Garten im Morgenlicht. Bild: Malin Wunderlich/dpa
Großkatze Luca im CT.
Großkatze Luca im CT. Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Sonnenstrahlen und Nebel am Morgen in Baden-Württemberg.
Sonnenstrahlen und Nebel am Morgen in Baden-Württemberg. Bild: Thomas Warnack/dpa
Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Favela Complexo do Alemao in Rio de Janeiro.
Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Favela Complexo do Alemao in Rio de Janeiro. Bild: Silvia Izquierdo/AP/dpa
Ein Mann geht an der Küste entlang, während der Hurrikan Melissa in Jamaika wütet.
Ein Mann geht an der Küste entlang, während der Hurrikan Melissa in Jamaika wütet. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an.
Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an. Bild: Philipp Schulze/dpa
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Grusel zum Anfassen: Horrorhaus in Veckenstedt öffnet seine Pforten
Grusel zum Anfassen: Horrorhaus in Veckenstedt öffnet seine Pforten Bild: Matthias Bein/dpa
Lange Schlangen bei den Parlamentswahlen in Tansania
Lange Schlangen bei den Parlamentswahlen in Tansania Bild: Brian Inganga/AP/dpa
DFB-Frauen stehen nach 2:2 in Frankreich im Nations-League-Finale.
DFB-Frauen stehen nach 2:2 in Frankreich im Nations-League-Finale. Bild: Jeremias Gonzalez/AP/dpa
An einem Busbahnhof nahe der Grenze zum Gazastreifen warten israelische Soldatinnen auf den Transport.
An einem Busbahnhof nahe der Grenze zum Gazastreifen warten israelische Soldatinnen auf den Transport. Bild: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Der Rechtspopulist Geert Wilders nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal während der Parlamentswahlen in den Niederlanden.
Der Rechtspopulist Geert Wilders nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal während der Parlamentswahlen in den Niederlanden. Bild: Peter Dejong/AP/dpa
Der Englische Garten im Morgenlicht.
Der Englische Garten im Morgenlicht. Bild: Malin Wunderlich/dpa
Großkatze Luca im CT.
Großkatze Luca im CT. Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Sonnenstrahlen und Nebel am Morgen in Baden-Württemberg.
Sonnenstrahlen und Nebel am Morgen in Baden-Württemberg. Bild: Thomas Warnack/dpa
Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Favela Complexo do Alemao in Rio de Janeiro.
Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Drogenhändler in der Favela Complexo do Alemao in Rio de Janeiro. Bild: Silvia Izquierdo/AP/dpa
Ein Mann geht an der Küste entlang, während der Hurrikan Melissa in Jamaika wütet.
Ein Mann geht an der Küste entlang, während der Hurrikan Melissa in Jamaika wütet. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an.
Ausrangierter Bundeswehr-Airbus kommt am Serengeti-Park an. Bild: Philipp Schulze/dpa
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Grusel zum Anfassen: Horrorhaus in Veckenstedt öffnet seine Pforten
Grusel zum Anfassen: Horrorhaus in Veckenstedt öffnet seine Pforten Bild: Matthias Bein/dpa
Lange Schlangen bei den Parlamentswahlen in Tansania
Lange Schlangen bei den Parlamentswahlen in Tansania Bild: Brian Inganga/AP/dpa
DFB-Frauen stehen nach 2:2 in Frankreich im Nations-League-Finale.
DFB-Frauen stehen nach 2:2 in Frankreich im Nations-League-Finale. Bild: Jeremias Gonzalez/AP/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 29.10.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
28.10.2025
2 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 12 Bilder
Königin Maxima der Niederlande trägt während eines Besuchs im Dienstjahrlager der Königlich Niederländischen Marechaussee in Harderwijk Gesichtsbemalung auf.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
29.10.2025
2 min.
Hurrikan "Melissa" bedroht Bahamas mit zerstörerischer Kraft
Hurrikan "Melissa" ist bereits auf Jamaika und Kuba auf Land getroffen.
Nach Jamaika und Kuba steuert "Melissa" direkt auf die Bahamas zu. In der Karibik hat der Sturm eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.
Mehr Artikel