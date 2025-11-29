Bilder des Tages vom 29.11.2025

Bilder des Tages
Ein Hund nimmt an der Weihnachtspulli-Parade von "Rescue Dogs of London and Friends" teil. Bild: Jeff Moore/PA Wire/dpa
Mehr als 1000 Teilnehmer einer Bergparade ziehen im traditionellen Habit vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz vorüber. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Der Weihnachtsmann kommt zum Tag der offenen Tür vor das Weihnachtspostamt Himmelsberg gefahren. Bild: Michael Reichel/dpa
Papst Leo XIV. zelebriert eine Messe in der Volkswagen Arena in Istanbul. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Mit Katze durch die überfluteten Straßen Bild: Eranga Jayawardena/AP/dpa
Protest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-Jugendorganisation Bild: Boris Roessler/dpa
Nach dem Großbrand in Hongkong Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Ukraine - Wohnhaus nach Drohnenangriff Bild: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an. Bild: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Ein Hund nimmt an der Weihnachtspulli-Parade von "Rescue Dogs of London and Friends" teil. Bild: Jeff Moore/PA Wire/dpa
Mehr als 1000 Teilnehmer einer Bergparade ziehen im traditionellen Habit vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz vorüber. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Der Weihnachtsmann kommt zum Tag der offenen Tür vor das Weihnachtspostamt Himmelsberg gefahren. Bild: Michael Reichel/dpa
Papst Leo XIV. zelebriert eine Messe in der Volkswagen Arena in Istanbul. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Mit Katze durch die überfluteten Straßen Bild: Eranga Jayawardena/AP/dpa
Protest gegen Gründungsversammlung der neuen AfD-Jugendorganisation Bild: Boris Roessler/dpa
Nach dem Großbrand in Hongkong Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Ukraine - Wohnhaus nach Drohnenangriff Bild: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Flüchtlingskinder sehen sich bei einer Vorführung während der Waffenruhe in Gaza Zeichentrickfilme an. Bild: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, während über ihnen ein Zug über das Eisenbahn-Viadukt fährt. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Nationalgardisten patrouillieren vor dem Washington Monument auf der National Mall. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa