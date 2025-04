Bilder des Tages vom 30.03.2025

Eine Frau in traditioneller Kleidung nimmt an einer Prozession anlässlich des Gudi Padwa oder des Marathi-Neujahrs teil. Bild: Rajanish Kakade/AP/dpa

Ein buddhistischer Mönch geht in der Nähe einer eingestürzten Pagode nach einem Erdbeben in Mandalay. Bild: Thein Zaw/AP/dpa

Ein Mann kommuniziert mit einem Roboter von "pib@school" bei der Industriemesse Hannover Messe 2025. Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Wer hat an der Uhr gedreht? Der Fotograf will uns hier mit seiner Aufnahme mit Wischeffekt von der Uhr am Bahnhof Berlin-Alexanderplatz wohl zeigen, wie die Zeitumstellung unseren inneren Rhythmus verschiebt. Bild: Christoph Soeder/dpa

Bangen und Hoffen nach dem Erdbeben in Thailand: Frauen, die auf Nachrichten über ihre vermissten Angehörigen warten, sitzen vor einem Zelt an einer Stelle, an der sie auch von Helfern versorgt werden. Bild: Carola Frentzen/dpa

Freude und Leichtigkeit beim Eid al-Fitr Fest zum Ende des Ramadan: Ein palästinensisches Mädchen wird in die Luft geworfen, während sich Menschen zum Eid al-Fitr-Gebet vor dem Felsendom an der Al-Aksa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem treffen. Bild: Mahmoud Illean/AP/dpa

Hier bekommst Du einen Korb: Ein Mann verkauft Bambuskörbe in Prayagraj in Indien. Bild: Prabhat Kumar Verma/ZUMA Press Wire/dpa

Der Eis-Gott: Ilia Malinin aus den USA zeigt sein ganzes Können bei der Eiskunstlauf-WM in Boston. Weltweister Malinin hat mit einer atemberaubenden Sprungshow seinen Titel verteidigt. Bild: Charles Krupa/AP/dpa

Aryna Sabalenka gewinnt das Miami Open Tennisturnier macht ein Selfie nach ihrem Sieg. Bild: Marta Lavandier/AP/dpa

Fans des 1. FC Kaiserslautern zeigen ihre Choreografie. Man spricht dort auch von den Roten Teufeln. Bild: Thomas Frey/dpa