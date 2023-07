Bilder des Tages vom 30.06.2023

Performance-Künstlerinnen hängen nackt an Seilen an einem Kran über dem Seebad Friedrichshagen in Berlin. Das Wasserballett "Kranetude" in dem es um Tanz, Stunts und Wassergeister geht, ist inszeniert von der österreichischen Choreografin und Performancekünstlerin Holzinger. Foto: Annette Riedl/dpa

Demonstranten rennen während eines Protests in Straßburg davon. Drei Tage nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle bei Paris ist es erneut zu Krawallen in Frankreich gekommen. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Blick aus einer neuen Gondel in Richtung Bergstation Klein Matterhorn vor der offiziellen Eröffnung der neuen Seilbahn "Matterhorn Glacier Ride II". Damit sei die höchste durchgehende Alpenüberquerung per Seilbahn geschafft, teilten die "Matterhorn Zermatt Bahnen" mit. Foto: Dominic Steinmann/KEYSTONE/dpa

Besucher gehen über den Skywalk im nordhessischen Willingen. Die längste Hängebrücke Deutschlands in luftiger Höhe wird am 1. Juli eröffnet. Foto: Swen Pförtner/dpa

Keine Großraumdisco, sondern ein lange Röhre: Polen hat feierlich den neuen 1,8 Kilometer langen Autotunnel in Swinemünde eröffnet, der eine weitere Zufahrt zu der beliebten Urlaubsinsel Usedom bietet. Foto: Stefan Sauer/dpa

Im nepalesischen Kathmandu begeht ein Junge traditionell das Asar Pandra. Am Tag der Reisaussaat wird - wenig überraschend - Reis gepflanzt sowie im Schlamm gespielt und traditionelle Lieder gesungen. Das dürfte allen Kindern gefallen. Foto: Niranjan Shrestha/AP/dpa

Wer schon mal auf hohen Absätzen gegangen ist, könnte beim Anblick der Teilnehmer des traditionellen "High-Heel-Rennens" in Madrid den Kopf schütteln. Oder hat Respekt vor der Leistung, mit mindestens 15 Zentimetern Hackenabsatz einen Lauf zu bestreiten. Foto: David Canales/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Gänsemarsch auf dem Golfplatz: Bei der Europa-Tour gehen am zweiten Tag der British Masters in Sutton Coldfield Kanadagänse in der Nähe des siebten Lochs über den Rasen. Foto: David Davies/PA Wire/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht mit Bundeskanzler Olaf Scholz während eines Treffens am runden Tisch im Gebäude des Europäischen Rates am zweiten Tag eines EU-Gipfels in Brüssel. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Aktionskünstler Albrecht Fersch (links) sitzt am Strand der ostfriesischen Insel Spiekeroog an seinem Schreibtisch. Sein Projekt "Schreibtischtäter" soll zum Nachdenken über gesellschaftliche Zustände und das menschliche Dasein anregen. Foto: Marco Rauch/dpa

Der Springreiter Marc Dilasser aus Frankreich stürzt beim Reitturnier CHIO an einem Hindernis von seinem Pferd Arioto. Foto: Uwe Anspach/dpa

Außenministerin Annalena Baerbock wird von dem mongolischen Staatspräsidenten Ukhnaa Khurelsukh zu einem Gespräch in einer Jurte empfangen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Vor Pucusana (Peru) folgen Fischer einer Statue des Heiligen Petrus als Teil einer Prozession auf dem Pazifik zu Ehren des katholischen Schutzpatrons der Fischer. Foto: Martin Mejia/AP

Ein Segelboot macht sich auf den Weg zurück in den Hafen von Ottawa. Der Rauch von Waldbränden hat den Himmel eingetrübt. Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press/AP/dpa

Die Polizei steht vor explodieren Feuerwerkskörpern bei Ausschreitungen im Pariser Vorort Nanterre. Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle ist es erneut zu Krawallen in Frankreich gekommen. Foto: Aurelien Morissard/AP