Bilder des Tages vom 30.08.2025

Ein Auto steht während eines starken Regens mit Überschwemmungen in Quezon City im tiefen Wasser. Bild: Rouelle Umali/XinHua/dpa

Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Beim Lokalderby Grazer AK - Sturm Graz kommt es zur Spielunterbrechung, weil Rauch von Pyrotechnik das Stadion komplett vernebelt. Bild: Erwin Scheriau/APA/dpa

Pride-Demo: Ein Teilnehmer trägt ein bunt schillerndes Visier bei einer Demonstration in Berlin unter dem Motto: "Inta* Pride Berlin 2025 - we exist!". Bild: Manuel Genolet/dpa

Netter Versuch: Ein Hund ist bei einem Corgi-Treffen in Russland als "Demogorgon", eine mächtige Dämonen-Kreatur aus der Serie "Stranger Things", verkleidet. Bild: Pavel Bednyakov/AP/dpa

Schwingen: Joel Wicki (hinten) und Michael Moser messen ihre Kräfte beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz. Bild: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Es ist nicht sicher, ob es Bielefeld gibt, aber es gibt die Fans der Arminia. Die zeigen, dass sie beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig geschlossen hinter ihrer Mannschaft stehen. Bild: Swen Pförtner/dpa

Unter Schafen: Ein Hütehund treibt Schafe beim Landesleistungshüten der Schäfer in Sachsen-Anhalt. Bild: Heiko Rebsch/dpa

McLaren-Pilot Oscar Piastri rast beim Qualifying zum Grand Prix der Niederlande auf dem Circuit Zandvoort über die Strecke und holt die Pole Position. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Die Spielerinnen von Bayern München bejubeln ihren Sieg beim DFB-Supercup der Frauen über den VfL Wolfsburg. Bild: Uli Deck/dpa

Ein Junge bringt nach einem russischen Luftangriff im ukranischen Saporischschja eine Katze in Sicherheit. Bild: Kateryna Klochko/AP/dpa

Ein Waschbär hat es sich im Baum gemütlich gemacht. Bild: Philipp Schulze/dpa