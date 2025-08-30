Bilder des Tages vom 30.08.2025

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Auto steht während eines starken Regens mit Überschwemmungen in Quezon City im tiefen Wasser.
Ein Auto steht während eines starken Regens mit Überschwemmungen in Quezon City im tiefen Wasser. Bild: Rouelle Umali/XinHua/dpa
Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Beim Lokalderby Grazer AK - Sturm Graz kommt es zur Spielunterbrechung, weil Rauch von Pyrotechnik das Stadion komplett vernebelt.
Sie sehen, dass Sie nichts sehen: Beim Lokalderby Grazer AK - Sturm Graz kommt es zur Spielunterbrechung, weil Rauch von Pyrotechnik das Stadion komplett vernebelt. Bild: Erwin Scheriau/APA/dpa
Pride-Demo: Ein Teilnehmer trägt ein bunt schillerndes Visier bei einer Demonstration in Berlin unter dem Motto: "Inta* Pride Berlin 2025 - we exist!".
Pride-Demo: Ein Teilnehmer trägt ein bunt schillerndes Visier bei einer Demonstration in Berlin unter dem Motto: "Inta* Pride Berlin 2025 - we exist!". Bild: Manuel Genolet/dpa
Netter Versuch: Ein Hund ist bei einem Corgi-Treffen in Russland als "Demogorgon", eine mächtige Dämonen-Kreatur aus der Serie "Stranger Things", verkleidet.
Netter Versuch: Ein Hund ist bei einem Corgi-Treffen in Russland als "Demogorgon", eine mächtige Dämonen-Kreatur aus der Serie "Stranger Things", verkleidet. Bild: Pavel Bednyakov/AP/dpa
Schwingen: Joel Wicki (hinten) und Michael Moser messen ihre Kräfte beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz.
Schwingen: Joel Wicki (hinten) und Michael Moser messen ihre Kräfte beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis in der Schweiz. Bild: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa
Es ist nicht sicher, ob es Bielefeld gibt, aber es gibt die Fans der Arminia. Die zeigen, dass sie beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig geschlossen hinter ihrer Mannschaft stehen.
Es ist nicht sicher, ob es Bielefeld gibt, aber es gibt die Fans der Arminia. Die zeigen, dass sie beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig geschlossen hinter ihrer Mannschaft stehen. Bild: Swen Pförtner/dpa
Unter Schafen: Ein Hütehund treibt Schafe beim Landesleistungshüten der Schäfer in Sachsen-Anhalt.
Unter Schafen: Ein Hütehund treibt Schafe beim Landesleistungshüten der Schäfer in Sachsen-Anhalt. Bild: Heiko Rebsch/dpa
McLaren-Pilot Oscar Piastri rast beim Qualifying zum Grand Prix der Niederlande auf dem Circuit Zandvoort über die Strecke und holt die Pole Position.
McLaren-Pilot Oscar Piastri rast beim Qualifying zum Grand Prix der Niederlande auf dem Circuit Zandvoort über die Strecke und holt die Pole Position. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Die Spielerinnen von Bayern München bejubeln ihren Sieg beim DFB-Supercup der Frauen über den VfL Wolfsburg.
Die Spielerinnen von Bayern München bejubeln ihren Sieg beim DFB-Supercup der Frauen über den VfL Wolfsburg. Bild: Uli Deck/dpa
Ein Junge bringt nach einem russischen Luftangriff im ukranischen Saporischschja eine Katze in Sicherheit.
Ein Junge bringt nach einem russischen Luftangriff im ukranischen Saporischschja eine Katze in Sicherheit. Bild: Kateryna Klochko/AP/dpa
Ein Waschbär hat es sich im Baum gemütlich gemacht.
Ein Waschbär hat es sich im Baum gemütlich gemacht. Bild: Philipp Schulze/dpa
Das Brautpaar Isabell und Stephan lässt sich im Weinberg fotografieren.
Das Brautpaar Isabell und Stephan lässt sich im Weinberg fotografieren. Bild: Daniel Wagner/dpa
Bilder des Tages
Bilder des Tages vom 30.08.2025

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
