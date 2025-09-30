Bilder des Tages vom 30.09.2025

Bilder des Tages
Nathan Goff wird beim Angeln auf dem Steg im Sebastian Inlet State Park von einer Welle durchnässt, als der Tropensturm Imelda in Melbourne Beach, Florida, an der Küste vorbeizieht. Bild: Phelan M. Ebenhack/FR121174 AP/AP/dpa
Das Nordlicht, auch bekannt als Aurora Borealis, ist am Nachthimmel in der Nähe des Großen Wolga-Leuchtturms am Ufer des Moskauer Kanals zu sehen. Bild: Pavel Bednyakov/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nehmen an einer Pressekonferenz im Weißen Haus teil. Bild: Evan Vucci/AP/dpa
Pernille Harder vom FC Bayern München bejubelt ihr Tor zum 0:1 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal mit ihren Mitspielerinnen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Der italienische Außenminister Antonio Tajani (r) empfängt am Militärflughafen Ciampino verletzte und medizinisch behandlungsbedürftige Kinder aus dem Gazastreifen, bevor sie in verschiedene italienische Krankenhäuser gebracht werden. Bild: Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa
